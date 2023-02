Lecce-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Rialzatasi velocemente dalla caduta in Coppa Italia col successo interno contro l’Empoli, la Roma che scende in Salento è chiamata a difendere il terzo posto osservando però con interesse anche il secondo, distante appena tre lunghezze. Il Lecce è una delle formazioni con cui nella massima serie i giallorossi vantano lo...storico migliore, avendo perso una sola volta in trasferta (il 7 aprile 2012) ed una sola volta in casa, anche se quel passo falso all’Olimpico in primavera costò alla squadra capitolina lo scudetto 1985/86. Per il resto, otto pareggi e ben ventitré affermazioni della Roma, l’ultima delle quali in Puglia in occasione del torneo 2019/2020 e timbrata da un’inzuccata di Dzeko. I padroni di casa, dal canto loro, sono reduci dall’affermazione di Cremona per 2-0, che ha riportato il sereno dopo le due battute d’arresto negli scontri diretti con Verona e Salernitana. Nella sfida con i giallorossi, la squadra leccese cercherà anche di mantenere la porta inviolata per la seconda volta consecutiva (in Serie A non le capita dal 2012) ma anche di ottenere il primo clean sheet stagionale tra le mura amiche.

Lecce-Roma, le scelte di Baroni

Nella squadra salentina un ballottaggio per reparto, a partire dalla difesa dove a protezione di Falcone ci saranno Baschirotto e Umtiti (entrambi nell’elenco dei diffidati), con Gendrey esterno basso a destra e sul versante opposto Gallo favorito per una maglia dal 1’ su Pezzella. Più definita la situazione a centrocampo, sebbene il trauma contusivo rimediato da Blin nella trasferta di Cremona pone il centrocampista francese a rischio forfait (sicuro invece quello di Maleh per una distorsione alla caviglia) con Askildsen pronto a rilevarlo ed a completare la linea con Gonzalez ed Hjulmand fulcro della mediana. Tridente offensivo con Colombo in mezzo ed ai lati Strefezza e Di Francesco favorito su Banda.

Lecce-Roma, le scelte di Mourinho

Con Spinazzola ancora fermo ai box, la buona notizia per il tecnico portoghese è costituita dai costanti passi in avanti di Wijnaldum, che potrebbe tornare ad essere convocato anche in campionato dopo la panchina nel match di Coppa Italia. Tra le eventualità anche la presenza di Karsdorp, tornato in gruppo dopo la rottura con Mourinho e la mancata cessione nel mercato invernale, sebbene sulla fascia destra sarebbe Zalewski ad essere preferito a Celik con El Shaarawy sul binario sinistro. Davanti Abraham vertice offensivo con Dybala e Pellegrini a supportarlo, nel cuore della mediana Matic e Cristante (con Bove come alternativa) mentre davanti a Rui Patricio tra i pali si posizioneranno Smalling, Ibanez e Mancini.

Lecce-Roma, le probabili formazioni

Lecce (4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo, Gonzalez, Blin, Askildsen, Strefezza, Colombo, Di Francesco. All. Baroni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy, Dybala, Pellegrini, Abraham. All. Mourinho

Lecce-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lecce-Roma, in programma sabato 11 febbraio alle 18 allo Stadio “Via del Mare”, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.