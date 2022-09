Lecce, quando rientra Umtiti

Samuel Umtiti è stato il colpo di genio di Corvino per rinforzare la neopromossa Lecce. L'esperto dirigente ha portato in Puglia un difensore centrale che ha vinto la Coppa del Mondo con la maglia della Francia e che fino ad agosto era nelle fila del Barcellona. Un campione che troppo spesso è stato limitato dagli infortuni, così ecco l'idea di portarlo in una piazza in cui avrebbe potuto giocare con continuità.

Ad oggi però Umiti conta zero minuti giocati in Serie A con cinque panchine di fila. Baroni conta su di lui nonostante abbia trovato in Pograncic e Baschirotto una coppia affidabile. L'ex blaugrana non è mai entrato in campo solamente perché non era ancora in condizione di farlo. Nessun problema fisico particolare lo tormenta al momento, ma la forma quella va affinata perché da agosto 2021 ad oggi il difensore ha giocatos olo due partite: novanta minuti interi contro l'Osasuna il 14 dicembre 2021 e 72' nella prima amichevole di questa stagione del Barcellona contro l'A-League All Star.

Così a Lecce gli hanno tagliato su misura un programma di lavoro in modo da metterlo il prima possibile a disposizione del tecnico e il momento sembra essere arrivato. La sosta rappresenta l'ultimo step per accelerare e poi poter finalmemte esordire con la nuova maglia. La sensazione è che Umtiti possa rientrare contro la Cremonese domenica 2 ottobre o al più tardi nel match successivo contro la Roma. Due sfide importanti e delicate per i salentini che prima dello stop per le Nazionale avevano trovato la prima vittoria in campionato sbancando l'Arechi di Salerno 2-1 e agguantando quota sette punti in classifica.

Il sogno Mondiale

Umtiti è una carta importante da giocare nella carta salvezza e il giocatore freme perché secondo alcuni rumors non sarebbe ancora tagliato fuori dalla corsa al Mondiale. Di certo non sarà facile perché la Francia ha a disposizione campioni del calibro di Hernandez, Upamecano, Koundé e Varane, ma il passaggio alla difesa a tre impone a Deschamps di convocare per il Qatar almeno cinque se non sei centrali. Umtiti potrebbe quindi tornare in corsa, i suoi avversari sono i giovani Badiashile e Saliba, chissà se grazie anche al Lecce non possa spuntarla proprio lui.