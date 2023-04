Lech Poznan-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

In attesa di un “Monday Night” – in programma il 17 aprile – determinante per proseguire nella rincorsa di uno slot europeo in campionato, la Fiorentina concentra i suoi sforzi nella Conference League, che ha visto i viola inanellare ben otto vittorie consecutive scalando rapidamente la graduatoria delle formazioni maggiormente indiziate per alzare il trofeo. La sequenza di vittorie europee ha d’altronde camminato di pari passo con l’accelerazione della squadra di Italiano nelle altre competizioni, con i diciassette punti accumulati nelle ultime sette gare in serie A ed una finale di Coppa Italia ipotecata grazie al 2-0 ottenuto in trasferta nella semifinale di andata contro la Cremonese. Ma anche l’avversario proposto dai quarti di Conference League sta attraversando un buon momento di forma: il Lech Poznan, pur essendo staccato dalla lotta per le prime due posizioni e dovendo difendere il terzo posto in campionato dall’assalto di Stettino, ha comunque aperta una serie di sette risultati utili consecutivi. Tre vittorie e due pareggi nella Ekstraklasa, la prima divisione polacca, ed una doppia affermazione contro il Djurgarden negli ottavi di coppa, turno al quale i biancoblù sono arrivati estromettendo quel Bodø/Glimt arrivato dagli spareggi dopo la retrocessione dall’Europa League.

Lech Poznan-Fiorentina, le scelte di Van Den Brom

L’allenatore olandese ha sempre mantenuto inalterato il pacchetto arretrato a quattro, che davanti all’estremo difensore Bednarek prevede i portoghesi Pereira e Rebocho come esterni bassi, ed al centro il croato Milic il quale ultimamente è stato affiancato più volte da Salamon, preferito a Dagerstal ed a Satka. In un centrocampo “dinamico”, che cambia pelle a seconda delle esigenze, saranno due le assenze ovvero lo squalificato Murawski e il jolly Szymczak (fruibile sia nel reparto avanzato che in posizione più arretrata), fermato da un problema al ginocchio che lo dovrebbe obbligare ai box. In caso di 4-2-3-1, dovrebbero essere lo svedese Karlström ed il georgiano Kvekveskiri a comporre la diga mediana, con Alfonso Sousa e Marchwinski in ballottaggio per il posto da trequartista. Come esterni offensivi la scelta dovrebbe ricadere sull’ivoriano Ba Loua e Skoras (con il norvegese Velde come alternativa), a supportare Mikael Ishak schierato da vertice offensivo.

Lech Poznan-Fiorentina, le scelte di Italiano

Sono soprattutto a centrocampo ed in attacco i reparti in cui sembrano esserci più ballottaggi aperti. In difesa, a protezione di Terracciano, ci saranno sicuramente Milenkovic ed Igor come coppia centrale (Martinez Quarta è squalificato), con la probabile conferma di Dodô e Biraghi laterali. Più incertezza sulla mediana, dove Amrabat partirà dal 1’ con al suo fianco Mandragora in vantaggio su Castrovilli. Tra le linee, in pole Bonaventura su Barak, mentre sugli esterni possibile turno di riposo per Ikoné con relativa chance per Saponara, candidato ad operare sul versante opposto a quello di Nico Gonzalez che viaggia spedito verso un posto nell’undici titolare. In avanti, si rinnova il duello tra Cabral e Jovic, col primo favorito. Pronti a subentrare a gara in corso, sia Sottil che Brekalo.

Lech Poznan-Fiorentina, le probabili formazioni

Lech Poznan (4-2-3-1): Bednarek, Pereira, Salamon, Milic, Rebocho, Karlström, Kvekveskiri, Ba Loua, A. Sousa, Skoras, Ishak. All. Van Den Brom

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi, Amrabat, Mandragora, Bonaventura, Ikoné, Cabral, N. Gonzalez. All. Italiano

Lech Poznan-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lech Poznan-Fiorentina, in programma giovedì 13 aprile allo “Stadion Miejski” con inizio alle 21, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Football (numero 203 e 241 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.