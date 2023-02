Lega Pro, Matteo Marani è il nuovo presidente

Riforme, condivisione, valorizzazione dei giovani: questi i tre punti cardine del suo mandato. "Abbiamo tre priorità - ha detto dopo l'elezione Marani - . La prima è la sostenibilità economico-finanziaria, un tema quasi opprimente visto che il nostro calcio ha i costi del professionismo ma non i ricavi. Il secondo punto è fare rete, pensando in modo differente. Istituiremo un tavolo permanente di lavoro. Il terzo è pensare di più ai settori giovanili, e per questo motivo ho scelto Gianfranco Zola. Un nome, ma anche un grande esempio che pensa in modo generoso e altruista ai ragazzi".

Sguardo rivolto al futuro: la Lega Pro fucina di talenti del domani. "Non stiamo generando tanti giocatori di qualità e questo va migliorato. Io ho cominciato da questa lega e so quanto è stata importante per me e quanto lo sarà per i ragazzi. Si parla di sostenibilità: per i club di C si tratta anche di valorizzare i propri giovani. Certo non è un percorso che si fa in due giorni e nemmeno in un mese. Serve tempo ma sarà necessario a dare linfa vitale non solo ai nostri club, ma anche al calcio in generale