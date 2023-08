Lega Pro, prima giornata e dove vedere le partite in tv e in streaming

Anche se resta una casella vuota, al momento contrassegnata da una X (sarà quasi sicuramente la Casertana nel girone C) in attesa delle sentenze del Consiglio di Stato del prossimo 29 luglio, la Lega Pro è pronta a ripartire. La serie C ha infatti pubblicato programmazione e orari delle prime cinque giornate nei tre gironi nazionali. Le partite saranno spalmate durante la settimana su quattro giornate di gara: dagli anticipi del venerdì fino ai posticipi del lunedì. Si parte il primo week-end di settembre, mentre alla quarta giornata ci sarà già il primo turno infrasettimanale. Date e orari delle prime cinque di andata sono pubblicate sul sito ufficiale della Lega Pro

GIRONE A

ALESSANDRIA - NOVARA Lunedì Ore 20.45

ATALANTA U23 - VIRTUS VERONA Domenica Ore 16.15

FIORENZUOLA - RENATE Lunedì Ore 20.45

L.R. VICENZA - ALBINOLEFFE Lunedì Ore 20.45

LEGNAGO SALUS - ARZIGNANO V. Domenica Ore 16.15

MANTOVA - PADOVA Lunedì Ore 20.45

PERGOLETTESE - PRO SESTO Lunedì Ore 20.45

PRO PATRIA - GIANA ERMINIO Domenica Ore 16.15

PRO VERCELLI - LUMEZZANE Lunedì Ore 20.45

TRIESTINA - TRENTO Lunedì Ore 20.45

GIRONE B

CARRARESE - FERMANA Venerdì Ore 20.45

GUBBIO - PINETO Venerdì Ore 20.45

LUCCHESE - PERUGIA Venerdì Ore 20.45

OLBIA - CESENA Domenica Ore 20.45

PESCARA - JUVENTUS NEXT GEN Sabato Ore 20.45

PONTEDERA - SESTRI LEVANTE Venerdì Ore 20.45

RECANATESE - TORRES Sabato Ore 20.45

RIMINI - AREZZO Venerdì Ore 20.45

SPAL - VIS PESARO Sabato Ore 20.45

VIRTUS ENTELLA - ANCONA Sabato Ore 20.45

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA - MESSINA Sabato Ore 20.45

AVELLINO - LATINA Sabato Ore 20.45

CATANIA - CROTONE Venerdì Ore 19.45

GIUGLIANO - SORRENTO Venerdì Ore 20.45

MONTEROSI TUSCIA - JUVE STABIA Domenica Ore 20.45

POTENZA - BRINDISI Domenica Ore 20.45

TARANTO - FOGGIA Domenica Ore 20.45

TURRIS - BENEVENTO Domenica Ore 20.45

VIRTUS FRANCAVILLA - PICERNO Domenica Ore 20.45

X - MONOPOLI Domenica Ore 16.15

Tutte le gare del campionato di Serie C per il biennio 2023-2025 saranno visibili sui canali Sky e in streaming su NOW. Dieci mesi live e oltre 1200 partite tra regular season, play-off, Supercoppa e Coppa Italia che saranno trasmesse sulla nota emittente televisiva da sempre vicina allo sport ed al calcio.

Per i clienti NOW: Sky ha annunciato che il campionato di Serie C per le prossime due stagioni 2023/24 e 2024/25 sarà disponibile su NOW per i clienti con il Pass Sport di NOW attivo. Saranno visibili con questo pacchetto sia tutte le partite di Regular Season, sia playoff e playout. Il canale di riferimento per seguire la Serie C sarà Sky Sport Calcio insieme ai canali Sky Sport.



Per i clienti Sky via satellite/internet: Sky ha annunciato che il campionato di Serie C per le prossime due stagioni 2023/24 e 2024/25 sarà disponibile per i clienti con il pacchetto Sky Calcio. Saranno visibili con questo pacchetto sia tutte le partite di Regular Season, sia playoff e playout. Il canale di riferimento per seguire la Serie C sarà Sky Sport Calcio insieme ai canali Sky Sport dal 251 in poi.