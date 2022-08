Serie C 2022/2023, il solito pasticcio: gironi ok, slitta il calendario

Quel pasticciaccio brutto chiamato Lega Pro. Ancora una volta, come da triste tradizione italiana, il campionato di serie C è nel caos a pochi giorni dal via. Ieri sono stati pubblicati i tre gironi, con tanto di polemiche per incomprensibili travasi da un gruppo all'altro (Alessandria dal girone A al girone B, Piacenza che fa il viaggio inverso: perché?). Oggi erano attesi i calendari, con tanto di diretta Raisport dal Salone d'onore del Coni. Tutto annullato, a poche ore dall'evento. Il motivo? Il Consiglio di Stato ha concesso al Campobasso, una delle due società escluse dal professionismo (l'altra è il Teramo), la sospensiva dell’esclusione dal campionato confermata dal Tar Lazio. L’udienza sul caso dei molisani è stata fissata per il 25 agosto, ma la Lega Pro auspica – come si legge in una nota ufficiale – che la questione possa essere definita prima, visto che il campionato dovrebbe partire tra il 27 e il 28 agosto. E ora che si fa? Il rischio che il presidente della Lega Pro Ghirelli sia costretto a rinviare la prima giornata si fa sempre più alto. Non solo: è concreta anche l'ipotesi di un campionato con 61 squadre, un girone - quello C, meridionale - rischierebbe di essere dispari con l'inserimento in extremis del Campobasso nel caso in cui dovesse avere una sentenza favorevole il 25 agosto. Congelata anche la Coppa Italia di Serie C di cui si attendevano gli accoppiamenti del primo turno in calendario per domenica 21 agosto. Tutto, per il momento, rimane sub iudice.

Serie C 2022/2023: i tre gironi

Girone A

AlbinoLeffe ; Arzignano; Feralpisalò; Juventus U23; Lecco; Mantova; Novara; Padova; Pergolettese; Piacenza; Pordenone; Pro Patria; Pro Sesto; Pro Vercelli; Renate Sangiuliano; Trento; Triestina; Virtus Verona; Vicenza.

Girone B Alessandria; Ancona; Carrarese; Cesena; Entella; Fermana; Fiorenzuola; Gubbio; Imolese; Lucchese; Montevarchi; Olbia; Pontedera; Recanatese; Reggiana; Rimini; San Donato Tavarnelle; Siena; Torres; Vis Pesaro.