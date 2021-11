Legia Varsavia-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Napoli si gioca un buona fetta di qualificazione al prossimo turno di Europa Legaue giovedì 4 novembre ale 18,45 contro il Legia Varsavia. I polacchi sono primi nel girone con sei punti, davanti agli azzurri a 4, con la sfida di andata giocata due settimane fa finita 3-0 per gli uomni di Spalletti. A quota 4 c’è anche il Leicester che se lavedrà con lo Spartak Mosca attualemente a 3. Giochi tutti aperti quindi e sbagliare a questo punto potrebbe essere fatale.

Legia Varsavia-Napoli: le scelte di Spalletti

E’un Napoli in emergenza quello che si presenta alla sfida contro il Legia. Spalletti non recupera Osimhen e perde Fabian Ruiz e Insigne, non convocati per due leggri infortuni. All’appello mancherà anche Mario Rui che è squalificato oltre al lungodegente Manolas. Così le scelte azzurre non sono molte, il tecnico ha annunciato che in porta giocherà Meret, davanti a lui linea a quattro con Koulibaly, squalificato in campionato, e Rrahmani al centro mentre sugli esterni ci saranno Di Lorenzo e Juan Jesus con il brasiliano che verosimilmente sarà titolare anche contro il Verona. In mezzo al campo Demme farà il regista con Anguissa al suo fianco mentre Zielinski agirà qualche metro più avanti. Dubbi in attacco dove al momento Mertens, Elmas e Lozano sono favoriti su Petagna, Politano e Ounas, ma le scelte definitive arriveranno solo a poche ore dal match.

Legia Varsavia-Napoli: le scelte dei polacchi

I polacchi scenderanno in campo con la formazione più vicina a quella titolare, l’occasione è ghiotta, con una vittoria potrebbe avvicinarsi uno storico passaggio del turno. Così giocherà Mizsta in porta con la difesa a tre a proteggerlo formata da Jedrzejczyk, Wieteska e Rose. Sugli esterni spazio a Johansson e Mladenovic, con in mezzo la coppia Josué-Martins. In attacco un tridente ibrido con Kastrati, Emreli e Muci che sicuramente avranno il compito di non lasciare partire la manovra azzurra e non solo quello di attaccare la porta di Meret.

Atalanta-Legia Varsavia: dove vederla in diretta tv e streaming

La sfida di ritrorno tra i campani e i polacchi non sarà visibile gratis come quella di andata. Le immagini verranno trasmesse da Sky sui canali 201 del satellite e 472 e 482 del digitale terrestre. Su DAZN invece ci sarà la diretta streaming con telecronaca a cura di Stefano Borghi e Alessandro Budel. Su Sky telecronaca di Dario Massara.