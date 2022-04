Leicester-Roma, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Incomincia dal King Power Stadium la caccia alla finale di Conference League, che si traduce anche nella caccia alle...volpi. Sono infatti le “Foxes” del Leicester a costituire l’ultimo ostacolo tra Tirana – sede del match che mette in palio il trofeo – ed un Roma desiderosa di mettere in bacheca un titolo che manca da tanti anni. Gli inglesi, ormai tagliati fuori dalla ripartizione degli slot europei in Premier League, punteranno a tutto vapore sulla Conference anche per cancellare le ultime delusioni in campionato, con appena un successo nelle ultime cinque uscite. Per i giallorossi sarà determinante uscire dalla semifinale di andata con un risultato positivo, con la consapevolezza che non sarà semplice: il Leicester, al netto della...retrocessione dall’Europa League come terza del girone, nella corrente stagione europea è imbattuto tra le mura amiche. E nonostante l’attuale decimo posto, in campionato non perde da oltre tre mesi ed è stata finora sconfitta solo dalle “top” Chelsea, Arsenal, Tottenham e Manchester City. Per la Roma, che si è fermata a dodici risultati utili consecutivi in serie A dopo il scivolone di San Siro con l’Inter, diventerà quindi essenziale partire bene nel primo confronto, e sfruttare sin dalla gara di andata le amnesie della retroguardia inglese, tutt’altro che irreprensibile (51 le reti incassate in 32 incontri)

Leicester-Roma , le scelte di Rodgers

Il tecnico delle Foxes dovrebbe poter nuovamente contare su Hardy al centro dell’attacco, dopo i problemi che lo hanno visto collezionare appena 100’ in campo dall’inizio del 2022: nell’ultimo match contro l’Aston Villa ha fatto il suo ingresso nel finale al posto di Iheanacho, in una staffetta che potrebbe così ripetersi. In difesa, davanti a Schmeichel, la coppia centrale sarà formata Fofana e Soyüncü, terzini Castagne ed uno tra Ricardo Pereira e Justin. L’indisponibilità di Ndidi lascerà a Mendy il ruolo di fulcro della mediana, con davanti il quartetto composto da Maddison e Barnes in qualità di esterni alti e Dewsbury-Hall e Tielemans in mezzo. Tra le alternative a centrocampo anche Albrighton, che in campionato non gioca da metà marzo ma in Conference è stato finora utilizzato in tutti e sei gli incontri disputati.

Leicester-Roma , le scelte di Mourinho

E’ legato all’utilizzo di Zaniolo il dubbio più pressante del tecnico giallorosso. Il jolly giallorosso potrebbe posizionarsi tra le linee con Pellegrini per innescare Abraham, con l’arretramento di Mkhitaryan in mediana. Il piano B è rappresentato dall’utilizzo a centrocampo dal 1’ di Sergio Oliveira in coppia con Cristante - al rientro – come binomio centrale, con Mkhitaryan ad affiancare Pellegrini sulla trequarti. Difesa confermata con Rui Patricio tra i pali schermato da Mancini, Ibanez e Smalling, a tutta fascia Karsdorp a destra e Zalewski a sinistra, con El Shaarawy come opzione utile ad irrobustire la fase offensiva.

Leicester-Roma , le probabili formazioni

Leicester (4-1-4-1): Schmeichel, Ricardo Pereira, Fofana, Soyüncü, Castagne, Mendy, Maddison, Dewsbury-Hall, Tielemans, H. Barnes, Vardy. All. Rodgers

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibañez, Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski, Mkhitaryan, Pellegrini, Abraham. All. Mourinho

