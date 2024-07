Chi è Leny Yoro, l’ultima gemma “Made in France” che fa litigare i top club europei

Una decina di mesi gli sono stati sufficienti per guadagnarsi un posto nella cerchia dei migliori giocatori europei della nuova generazione. Non segna e non sforma assist, ma la sua personalità ed una maturità fuori dall’ordinario per un diciottenne non sono certo passate inosservate: né agli occhi del Lille, che ad inizio 2022 gli ha fatto firmare il primo contratto da professionista e quattro mesi dopo lo ha fatto esordire sedicenne in prima squadra (record assoluto di precocità nella storia della società, battuto il precedente primato appartenente ad Eden Hazard), né a quelli delle dirigenze dei principali club continentali, che dopo averlo visto disputare – con eccellenti risultati – un intero campionato di Ligue 1 sono pronti a sferrare l’assalto per ingaggiarlo.

Per Leny Yoro, nato a Saint-Maurice il 13 novembre 2005, il salto di qualità coinciderebbe anche con la prima esperienza lontano dalla città che calcisticamente lo ha plasmato, vedendolo sbocciare dopo il suo arrivo appena dodicenne nel vivaio rossoblù. Già “cliente” fisso delle selezioni giovanili transalpine – dall’Under 17 a quell’Under 23 che lo ha visto debuttare lo scorso marzo – nella stagione 2023/2024 è diventato pedina inamovibile della retroguardia dei Dogues, con quarantotto convocazioni e ben 40 volte impiegato sin dal primo minuto, segnando anche tre reti. La prima delle quali si è rivelata decisiva nel 2-1 con cui il Lilla ha piegato il Rijeka nell’andata dei preliminari di Conference League.

Stazza fisica imponente (è alto 190 centimetri) ma grande disinvoltura nei movimenti, si è subito distinto per l’autorità con cui ha saputo prendere in mano le redini della difesa della squadra francese, mostrando anche buon senso della posizione e tempismo. A proprio agio col pallone tra i piedi, sa anche disimpegnarsi bene nel far ripartire l’azione dal basso grazie alle sue doti di passaggio e di dribbling con il quale sa schivare il pressing avversario. Deve ancora crescere nel gioco aereo e “muscolarsi”, ma l’intelligenza calcistica che lo porta ad imparare in fretta può deporre a suo favore e fargli compiere repentini passi in avanti nel percorso di crescita e maturazione. La valutazione è nell’ordine dei 50 milioni di euro, con il Manchester United in pole position, ma attenzione all’inserimento del Real Madrid, che con la sua politica votata alla “linea verde” potrebbe arricchire la sua rosa con un altro diamante grezzo destinato a fare parecchia strada.