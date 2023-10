L'ottava meraviglia di Leo Messi: la "pulce" si aggiudica il Pallone d'Oro 2023

Finisce tra le mani di Lionel Messi - per l’ottava volta - il Pallone d’Oro, arrivato alla sua edizione numero 67. Si conclude con l’incoronazione della stella della nazionale argentina, campione del Mondo nella kermesse iridata dello scorso anno, la cerimonia di assegnazione degli awards mondiali. La “Pulce” iscrive il suo nome nell’albo d’oro dopo quello di Karim Benzema, consolidando la sua posizione di leader nella graduatoria dei calciatori che hanno vinto più volte l’ambito trofeo istituito nel 1956 dalla rivista sportiva francese France Football, ed assegnato annualmente al giocatore che più si è distinto nell'anno solare, militando in una squadra di un qualsiasi campionato del mondo. Il trionfo dell’edizione 2023 segue i quattro consecutivi dal 2009 al 2012, più quelli del 2015, 2019 e 2021, a certificare un dominio assoluto testimoniato anche dai piazzamenti: negli ultimi sedici anni, Messi è salito infatti sul podio in quattordici occasioni, finendo fuori dalle prime tre posizioni solo dodici mesi fa e nel 2018.

La stella dell’Inter Miami (club in cui è approdato lo scorso luglio) e della nazionale argentina ha preceduto l’attaccante norvegese Erling Haaland ed il fuoriclasse del Paris Saint Germain Kylian Mbappé, terminato sul gradino più basso del podio. Degli altri italiani presenti nel listone dei Magnifici 30, Barella si piazza al 26° posto, unico italiano nel listone della top 30. Questa la classifica dei primi 10: 10° Luka Modric, 9° Bernardo Silva, 8° Victor Oshimen, 7° Julián Álvarez, 6° Vinícius Júnior, 5° Rodri, 4° Kevin De Bruyne, 3° Kylian Mbappé, 2° Erling Haaland, 1° Lionel Messi.

Parallelamente, nel corso della serata del Théâtre du Châtelet di Parigi (presentata da Didier Drogba insieme alla giornalista Sandy Héribert) sono stati assegnati anche altri riconoscimenti. Il “Kopa” Trophy, attribuito al miglior giocatore Under 21 del mondo, è andato a Jude Bellingham, attuale mattatore del Real Madrid nel quale ha segnato 13 reti nelle prime 13 apparizioni con la maglia dei Galacticos e fuori dalla graduatoria dei top ten del “Ballon d’Or” 2023. Per il Manchester City campione d’Europa in carica arriva il “Team of the Year Award” in qualità di migliore formazione dell’anno agonistico 2022/2023, e per il suo finalizzatore principe Erling Haaland – a segno 56 volte nella passata stagione – il Gerd Müller Trophy (già conosciuto come Striker of the Year or Best Striker Award), riservato al miglior marcatore e vinto per due edizioni consecutive da Robert Lewandowski.

Pronostici rispettati per il Pallone d’Oro declinato al femminile e consegnato sul palco dal tennista serbo Novak Djokovic, attuale numero uno del ranking mondiale: se lo aggiudica Aitana Bonmatí, stella del Barcellona (che si è aggiudicato il premio di squadra femminile dell’anno) con cui ha vinto scudetto iberico e Champions League e si è anche laureata Campione del Mondo con la maglia della Spagna, oltre ad aver già ricevuto lo scorso settembre a Montecarlo il riconoscimento della Uefa come Women’s Player of the Year 2022/23. Qualche fischio accompagna l’arrivo sul palco del “Dibu” Emiliano Martinez, portiere dell’Aston Villa ma soprattutto determinante nella vittoria dell’Argentina ai Mondiali quataregni contro la Francia in finale. Dopo aver vinto il premio come miglior portiere della rassegna iridata (primo sudamericano a riuscirci dall’istituzione del riconoscimento, in occasione di Usa ‘94), vince anche il Trofeo Yashin riservato al miglior portiere del Mondo per il 2023. Consegnato inoltre a Vinícius Júnior il “Premio Socrates”, dedicato alle migliori azioni di solidarietà realizzate dai campioni, per l’impegno del giocatore brasiliano con la sua Fondazione che sostiene molti giovanissimi connazionali costretti a vivere in condizioni difficili.