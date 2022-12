Leo Messi il più vincente della storia, il sogno è a due passi

Il libro dei record di Leo Messi continua ad aessere aggiornato. In Qatar si è portato a casa uno dei pochi trofei che ancora non c'era nella sua bacheca, è diventato il giocatore con più presenze ai Mondiali (26) e poi ha scalato al classifica degli argentini con più gol e più assist nella rassegna iridata sorpassando Batistuta e Maradona. A 35 anni e mezzo la sua leggendaria carriera però non è ancora finita e già a giugno potrebbe diventare il più vincente della storia del calcio.

Quanti trofei ha vinto Leo Messi?

La Coppa del Mondo alzata nel cielo di Doha è stato il quarantaduesimo successo di squadra di Leo Messi, 35 con il Barcellona, 2 con il PSG e 5 con la Nazionale argentina. Un ruolino di marcia incredibile e che potrebbe essere aggiornato molto presto. In Francia infatti il suo Paris Saint Germain sembra aessere destinato a vincere il campionato per l'ennesima volta e nel mirino ha anche la Coppa di Francia. Nel caso in cui la doppietta andasse a segno Leo Messi raggiungerebbe Dani Alves a quota 44 vittorie, il brasiliano al momento è il giocatore più vincente di sempre ma difficilmente riuscirà ad arrivare a 45 visto che con i Pumas, squadra messicana, naviga in pessima acque di classifica.

Messi punta quindi a prendersi un'altra corona e sogna addirittura il sorpasso, il PSG infatti è ancora in corsa anche in Champions League e negli ottavi sfiderà il Bayern Monaco. Chissà se dopo il Mondiale riportato in Argentina, il campione sudamericano non riuscirà a compiere un'altra magia portando l'agognata coppa dalle grandi orecchie sotto la Torre Eiffel.

La classifica dei giocatori più vincenti di sempre

Leo Messi al momeno è l'unico giocatore che può provare a superare Dani Alves in testa alla classifica dei calciatori più vincenti della storia che vede al terzo posto Kenny Daglish con 39, seguito da Iniesta a 38, da Maxwell a 37 e la coppia Pique e Giggs a 36, tranne Iniesta che ora gioca in Giappone, hanno tutti smesso. Impossibile la rimonta di chi è ancora in campo visto che Di Maria e Cristiano Ronaldo con 33, Thomas Muller, Ibrahimovic e Neuer a 32 sono lontanissimi dall'obiettivo.