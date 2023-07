Dove giocherà Bonucci nella prossima stagione

La notizia, improvvisa, è giunta nella serata di ieri: Leonardo Bonucci è stato messo fuori rosa dalla Juventus. Il difensore, icona della storia recente bianconera, non rientra più infatti nei piani tecnici del club, con Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna che, nelle scorse ore, hanno comunicato al giocatore la decisione. Bonucci, quindi, nella giornata di lunedì 17 luglio si presenterà sì alla Continassa, senza però potersi allenare con il gruppo. E neanche, di conseguenza, prenderà parte alla tournéè negli Stati Uniti.

Le possibili destinazioni di Bonucci

Per Bonucci, che sperava di chiudere la carriera nella Juventus, formazione nella quale, eccezion fatta per la parentesi 2017/2018 al Milan, ha giocato ininterrotamente dal 2010, è quindi forzatamente arrivato il momento di guardarsi attorno alla ricerca di una nuova sistemazione. Obiettivo del difensore è trovare continuità di impiego così da convincere Mancini a convocarlo per i prossimi Europei e provare a difendere quel titolo conquistato a Wembley nel 2021. Su di lui, già nei scorsi, aveva fatto un sondaggio l'ambiziosa Sampdoria di Andrea Pirlo, suo ex compagno di squadra in bianconero. Difficile, però, che Bonucci accetti di scendere in serie B.

In A un pensierino per l'ormai ex capitano della Vecchia Signora potrebbe farlo la Lazio, con il tecnico Maurizio Sarri che ha già avuto a propria disposizione il giocatore durante l'esperienza a Torino. Da capire, però, quali siano le volontà del club biancoceleste. Scenario intrigante è quello che vorrebbe il difensore negli Stati Uniti, dove già gioca l'ex compagno di squadra ed amico Giorgio Chiellini, ma al momento non si registra alcuna vera e propria trattativa. Non trovano infine conferme le voci che vorrebbero interessati a Bonucci i turchi del Fenerbahce, club nel quale è recentemente approdato l'ex centravanti dell'Inter Edin Dzeko.