Bonucci vuole già lasciare la Germania: le possibili destinazioni italiane

L'avventura di Leonardo Bonucci all'Union Berlino potrebbe già essere giunta ai titoli di coda. Il difensore, trasferitosi a settembre in Germania dopo l'addio alla Juventus, vorrebbe infatti fare ritorno in Italia già nella sessione invernale di mercato. Una decisione che avrebbe una duplice motivazione: da una parte le difficoltà incontrate in Bundesliga, con la sua nuova squadra costretta a navigare nei bassifondi della classifica e subito eliminata dalla Champions League, dall'altra la volontà di usufruire di una vetrina maggiormente in vista per cercare di guadagnarsi la convocazione agli Europei 2024.

Le squadre italiane interessate a Bonucci

Su Bonucci, nelle scorse settimane, è stato forte il pressing della Roma, chiamata a rinforzare il proprio reparto difensivo a gennaio. La trattativa, ad un certo punto, sembrava sul punto di giungere alla fumata bianca, poi l'improvvisa frenata: le accese proteste della tifoseria giallorossa, contraria all'arrivo dell'ex juventino, ha infatti spinto la dirigenza capitolina ad abdicare l'operazione. Per il giocatore, comunque, non mancherebbero le opportunità di tornare nel nostro campionato. Pista particolarmente calda potrebbe divenire quella che porta al Genoa: i rossoblù, infatti, devono fare i conti con il forte interesse del Tottenham per Dragusin e, in caso di cessione del rumeno, potrebbero tornare a corteggiare Bonucci, già seguito la scorsa estate.

Sullo sfondo, poi, potrebbe riaffacciarsi la Lazio, meta accostata a Bonucci appena era stato ufficializzato il suo addio alla Juventus lo scorso agosto. I biancocelesti non stanno vivendo una stagione particolarmente brillante e potrebbero decidere di puntare sull'ex bianconero per rinforzare la propria retroguardia. Sembra invece ormai inverosimile la pista che porta alla Sampdoria, formazione attualmente impegnata nel campionato di serie B che per Bonucci aveva fatto un sondaggio in estate.