Perché Bonucci potrebbe lasciare la Juventus

Il refrain, in casa Juventus, è sempre lo stesso: ridurre il monte ingaggi. Le vicissitudini giudiziarie dell'ultima stagione e la mancata partecipazione alla prossima edizione della Champions League (la formazione di Massimiliano Allegri, complice la penalizzazione per il caso plusvalenze, ha chiuso il campionato soltanto al settimo posto ed anche la Conference League è a rischio a causa delle violazioni del fair play finanziario) costringono infatti i bianconeri ad attuare una politica di riduzione delle spese, che, dopo quello di Angel Di Maria, potrebbe portare a nuovi addii eccellenti. Nella lista dei cedibili, infatti, sono finiti anche Dusan Vlahovic, che ha numerosi corteggiatori in Europa, e Federico Chiesa, seguito soprattutto da alcuni club della Premier League. E a salutare la compagnia potrebbe esserci anche Leonardo Bonucci, divenuto, negli anni, un'icona bianconera.

Bonucci-Juventus, aria di addio

Bonucci, già a partire dalla scorsa stagione, durante la quale il suo minutaggio si è notevolmente ridotto, viene considerato dalla Juventus e dal tecnico Massimiliano Allegri non più indispensabile nel progetto tecnico. Per questo motivo, in caso di offerte, il giocatore verrà probabilmente ceduto, così da alleggerire il bilancio dal suo alto ingaggio (il difensore guadagna 6,5 milioni di euro netti all'anno). Un addio che sarebbe per certi versi clamoroso, dato che Bonucci, eccezion fatta per la parentesi al Milan del 2017/2018, è protagonista con la maglia bianconera da ormai oltre un decennio. Il suo arrivo a Torino dal Bari risale infatti addirittura al 2010 e, da quel momento, il difensore ha collezionato complessivamente ben 502 presenze con la Vecchia Signora realizzando 35 reti.