Bonucci-Union Berlino, i dettagli dell'operazione e quanto incassa la Juventus

Proseguirà all'Union Berlino la carriera di Leonardo Bonucci. L'ormai ex capitano della Juventus, messo fuori rosa fin dall'inizio della preparazione estiva (da allora è nata una vera e propria battaglia legale a suon di Pec tra il giocatore ed il club), ha infatti detto sì ai tedeschi e partirà nella giornata di oggi, giovedì 31 agosto, alla volta della Germania, dove domani sosterrà le visite mediche di rito prima di iniziare la sua nuova avventura. Il difensore, sul quale aveva effettuato un sondaggio anche la Lazio, con il tecnico Maurizio Sarri tuttavia non convinto dell'operazione, parteciperà così alla prossima edizione della Champions League con la speranza di strappare la convocazione per gli Europei 2024. L'Union Berlino, per prelevare Bonucci dalla Juventus, ha messo sul piatto due milioni di euro, mentre la Vecchia Signora riconoscerà al giocatore, per il quale è pronto un contratto annuale, un incentivo all'esodo.

Si chiude così la lunga avventura di Leonardo Bonucci con la maglia della Juventus, iniziata nell'estate 2010, quando la Vecchia Signora ne acquistò il cartellino dal Bari per 15,5 milioni di euro, e proseguita senza interruzioni fino ad oggi, salvo la momentanea separazione nella stagione 2017/2018, nella quale il difensore ha militato nel Milan. Un lunghissimo percorso fatto di 502 presenze, 35 reti segnate e numerosi titoli vinti: a Torino, l'ex capitano bianconero ha conquistato otto scudetti, cinque Supercoppe Italiane e quattro Coppe Italia, oltre ad aver disputato due finali di Champions League. Il rapporto con Massimiliano Allegri, tuttavia, nelle ultime stagioni non è stato dei più semplici, con il tecnico che, già lo scorso febbraio, aveva comunicato a Bonucci che avrebbe dovuto decidere se smettere con il calcio o se proseguire la sua carriera da un'altra parte.