Spezia, sarà Semplici il nuovo allenatore: accordo ad un passo

Salvo sorprese, sarà Leonardo Semplici il nuovo allenatore dello Spezia. L'ex tecnico di Spal e Cagliari è infatti il prescelto dalla dirigenza per sostituire Luca Gotti, esonerato dopo il pareggio per 2-2 al Castellani di Empoli. Una trattativa che va avanti ormai da giorni ed il cui nodo principale verte sullo staff: Semplici, infatti, dispone di uomini di fiducia, come il secondo Consumi, i collaboratori Casoni e Rubicini ed il preparatore Fabrizzi, ma gli aquilotti dispongono già di figure che godono della stima del settore tecnico: in queste ore, quindi, si lavorerà per delineare l'intero comparto così da evitare doppioni e velocizzare l'amalgama.

Nel frattempo, con il posto in panchina vacante, lo Spezia, in occasione della partita con la Juventus, è stato guidato da Fabrizio Lorieri. Un match, quello con la Vecchia Signora, terminato con una sconfitta per i liguri, protagonisti comunque di una buona prestazione. L'ennesimo ko, il dodicesimo in stagione ed il quarto nelle ultime cinque giornate, tiene però ancora fortemente a rischio gli aquilotti, attualmente quartultimi in classifica con i loro 19 punti e con un margine di appena due lunghezze sulla zona retrocessione. Per evitare brutte sorprese urge quindi una rapida inversione di tendenza, a partire già dal prossimo impegno sul campo dell'Udinese, che precederà l'incandescente scontro diretto contro il Verona. Una sfida, quella della Dacia Arena, che, salvo improvvisi ribaltoni, costituirà il debutto sulla panchina dello Spezia per Semplici, che già nella giornata di domani, mercoledì 22 febbraio, dovrebbe dirigere il suo primo allenamento.