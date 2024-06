Sampdoria, Leoni rinnova fino al 2027

Contratto rinnovato fino al 2027 per Giovanni Leoni. Lo ha comunicato in una nota la Sampdoria: "Per la soddisfazione di tutti - si legge - il difensore, 12 presenze e una rete con la nostra maglia, si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2027". Il giovane calciatore (17 anni, è nato a Roma il 21 dicembre 2006) era stato riscattato dal Padova per 1,5 milioni di euro...