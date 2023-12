Letellier-choc: il portiere del PSG aggredito e derubato in casa nel cuore della notte

I giocatori del Paris Saint Germain continuano ad essere presi di mira dalla malavita organizzata, secondo un’escalation preoccupante che ha avuto inizio qualche anno fa. In base alle rivelazioni di RMC Sport e BFM TV, il terzo portiere della formazione transalpina, Alexandre Letellier, è stato vittima nella notte tra lunedì e martedì di una rapina all’interno della propria abitazione di Yvelines, dove si trovava con i suoi familiari. Il giocatore è stato svegliato dall’allarme che ha cominciato a suonare, segnalando un’intrusione nel giardino della sua casa ed ha pertanto allertato le forze dell’ordine.

La banda è riuscita comunque a fare irruzione all’interno dell'abitazione, minacciando con un coltello Letellier, la sua compagna (anche colpita al volto dai malviventi) ed i suoi figli di 2 e 6 anni e facendosi consegnare gioielli ed una somma in contanti. Il tempestivo intervento della Polizia ha però permesso di arrestare tre dei quattro responsabili del raid - due dei quali minorenni - con ancora addosso la refurtiva, che sono stati presi in custodia dalla Polizia di Versailles, e di ritrovare il coltello con ogni probabilità usato nel corso della rapina.

I precedenti

Quello di Letellier è il secondo caso recente di rapine violente ai danni dei giocatori del Paris Saint Germain, che hanno preso piede negli ultimi anni. Lo scorso luglio era toccato a Gianluigi Donnarumma, legato e derubato da un gruppo criminale che si era introdotto all’interno della sua abitazione nel cuore della notte. Più volte invece i banditi hanno approfittato degli impegni sportivi dei calciatori per portare a termine il colpo: come nel caso di Angel Di Maria mentre era in campo nella partita contro il Nantes a marzo 2021, ma anche di Dani Alves, derubato nel 2019 durante il match contro il Montpellier e pochi mesi prima di Thiago Silva (“alleggerito” della cassaforte all’interno della quale erano custoditi oggetti per un valore di circa un milione di euro, durante la sfida prenatalizia del dicembre 2018) e di Choupo-Moting, il quale ha scoperto il furto rientrando dopo l'incontro vinto contro il Liverpool in Champions League.