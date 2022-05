Dove giocherà Lewandowski nella prossima stagione

"La mia storia con il Bayern Monaco è finita. Non vedo alcuna possibilità di continuare a giocare in questa squadra, la soluzione migliore è la cessione. Spero che il club non mi tenga bloccato". Parole di addio quelle pronunciate da Robert Lewandowski direttamente dal ritiro della Nazionale polacca, con la quale sarà impegnato nei prossimi giorni in Nations League. Il centravanti, ai bavaresi dal 2014, ha praticamente salutato i tedeschi, manifestando la volontà di intraprendere una nuova avventura. L'attaccante, già nelle scorse settimane, aveva espresso il proprio malumore e adesso, malgrado un contratto in essere fino al 2023, chiederà alla società di essere ceduto in estate.

Lewandowski, ipotesi Barcellona per il suo futuro

Se il Bayern dovesse dare il via libera al giocatore, per Lewandowski la soluzione più probabile in vista della prossima stagione pare un approdo al Barcellona. I blaugrana, che hanno chiuso la Liga al secondo posto della classifica a -13 dal Real Madrid, hanno infatti messo nel mirino da tempo il polacco, ritenuto l'elemento ideale per far compiere un salto di qualità all'intero reparto offensivo della formazione di Xavi. Quella catalana sembra inoltre al momento l'unica destinazione plausibile per Lewandowski: il Manchester City ha già trovato l'accordo con Haaland, il Real Madrid, nel ruolo di centravanti, può contare già su Benzema, il Paris Saint-Germain, oltre a poter contare su Messi e Neymar,ha appena prolungato il contratto a Mbappé. Uno spazio potrebbe esserci nel Liverpool, visto che Mané dovrebbe lasciare i Reds per approdare al Bayern proprio in sostituzione del polacco, ma gli inglesi sembrano avere altri progetti per il futuro. Insomma, tutto, al momento, lascia pensare che proprio il Barcellona possa essere la prossima squadra di Lewandowski.