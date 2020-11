Lille-Milan, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Trasferta in Francia per il Milan. I rossoneri, nel pomeriggio di giovedì 26 novembre (fischio d'inizio alle 18.55), faranno visita al Lille nella quarta giornata del gruppo H di Europa League. Una gara fondamentale per il primato nel girone, con i francesi attualmente leader con i solo 7 punti, uno in più della formazione di Stefano Pioli. Il match di andata, disputatosi lo scorso 5 novembre a San Siro, terminò con un secco 0-3 in favore del Lille.

Lille-Milan, le ultime

Il Milan, che dovrà fare a meno dell'infortunato Ibrahimovic, si affiderà in attacco al croato Rebic supportato da Castillejo, Calhanoglu ed Hauge. In mezzo al campo turno di riposo per Kessié, sostituito da Tonali. In difesa, sulla corsia di destra, ci sarà invece spazio dal primo minuto per Dalot al posto di Calabria. Assenze pesanti anche per i francesi, privi di Celik e Renato Sanches. Nel 4-4-1-1 di Galtier Yazici agirà alle spalle di David.

Lille-Milan in tv e streaming

La partita Lille-Milan sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre). Il match sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go dopo aver scaricato l'apposita app, disponibile anche su dispositivi mobili. Esiste infine la possibilità Now Tv, il servizio live e on demand di Sky che permette di accedere alla visualizzazione di diversi eventi sportivi, comprese le partite di Europa League, acquistando uno dei pacchetti offerti.

Lille-Milan, le probabili formazioni

Lille (4-4-1-1): Maignan; Pied, Fonte, Botman, Bradaric; Araujo, André, Xeka, Bamba; Yazici; David.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Tonali; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rebic.