Chi è Jesper Lindstrom, il nuovo acquisto del Napoli

Qualità al potere per rendere il Napoli ancora più forte e dare la caccia al secondo scudetto di fila dopo l'impresa firmata Spalletti nella scorsa stagione. Rudi Garcia ha iniziato sulla falsa riga di quanto fatto dal nuovo CT dell Nazionale: vittorie, due su due gare di campionato, gol, sono già cinque quelli realizzati, e spettacolo. Il 4-3-3 di Garcia ha però bisogno di qualche alternativa per allungare la rosa e cercare di essere grande anche in Europa. Così dopo Cajuste e Natan, outsider della sessione di mercato, chiude il primo vero colpo portandosi a casa Jesper Lindstrom.

Jesper Lindstrom al Napoli, chi è

Fallito l'assalto a Gabi Veiga, l'alternativa è stata trovata nel danese di 23 anni che rispetto allo spagnolo ha qualche anno in più ma anche maggiore duttilità. Trequartista centrale, sa disimpegnarsi anche come esterno offensivo, per questo regala diverse soluzioni a Garcia che lo può inserire in mediana per dare qualità oppure nel tridente offensivo dove però c'è una gran folla visto che Lozano ancora non è partito.

Lindstrom è un nome che il Napoli tiene in caldo da tempo, ha l'età e il talento giusto per fare l'ultimo salto di qualità dopo gli ultimi due anni passati all'Eintracht Francoforte. In Germania l'anno scorso ha toccato la doppia cifra di reti segnate, 10 in tutte le competizioni, dimostrando una certa crescita sotto porta, non un dettaglio banale visto che si tratta a tutti gli effetti di un centrocampista.

Il colpo last minuti è quindi Lindstrom su cui il Napoli punta forte come dimostra la cifra spesa: all'Eintracht Francoforte andranno 20 milioni di euro, comunque circa un terzo di quanto incassato dalla sola cessione di Kim, unico pezzo pregiato che ha lasciato i Campioni d'Italia durante un'estate dalle mille richieste per i gioielli di De Laurentiis.