Dopo il divorzio da Blanc, il Lione punta forte su "Ringhio" Gattuso

Primi venti giorni di campionato fatali per Laurent Blanc. Il tecnico transalpino, arrivato a Lione poco meno di un anno fa dopo il biennio in Qatar, si separa consensualmente da un Olympique che paga un avvio di stagione fallimentare. Dopo i primi scricchiolii nelle tre settimane conclusive di preparazione (quattro sconfitte nelle ultime amichevoli senza riuscire a segnare un gol), le tre battute d'arresto con Racing Strasburgo, Montpellier e PSG hanno fatto precipitare la situazione: appena un punto in quattro giornate, frutto del pareggio a Nizza, ed ultimo posto in classifica in compagnia di Clermont e Lens. Dopo il divorzio dall’ex commissario tecnico della nazionale francese, il club francese ha affidato a Jean-Francois Vulliez (Responsabile dell’Accademia dell’OL) ed all’ex interista Jeremy Brechet – allenatore dell’Under 19 – il compito di dirigere la prima squadra con la collaborazione di Sonny Anderson, facente parte dello staff dirigenziale del Lione.

Ma da alcune indiscrezioni filtrate, e riportate dalla stampa francese, dovrebbe essere Gennaro Gattuso ad assumere la guida tecnica dei Gones. Attualmente fermo dopo la conclusione della sua avventura sulla panchina del Valencia, il tecnico calabrese era stato vicino a chiudere in estate la trattativa che lo avrebbe portato alla Saudi Professional League, per allenare l’Al-Hilal, ma l’operazione non è andata a buon fine. Ora, una missione delicata attende “Ringhio”: risollevare una formazione che oltre a cambiare profondamente volto nel mercato estivo, ha perso anche degli elementi maggiormente di qualità della rosa. Se ne sono infatti andati i gioielli Barcola e Lukeba (rispettivamente a PSG e Lipsia), il cartellino di Faivre è stato acquistato dal Bournemouth e Aouar si è accasato alla Roma: partenze importanti che rendono sicuramente meno competitivo l’organico rispetto a quello che, al termine dell’annata 2022/2023, era riuscito a chiudere il campionato al settimo posto ed a raggiungere la semifinale della coppa nazionale.