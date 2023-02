Lipsia-Manchester City, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Alzare al Coppa dalle grandi orecchie dopo aver vinto tutto in Inghilterra, il Manchester City insegue la sua prima affermazione in Champions League dopo averla accarezzata in più occasioni. Guardiola ci riprova e domani alle 21 si troverà davanti nell'andata degli ottavi di finale il Lipsia.

Le due formaizoni arrivano al match in un buono stato di forma, i tedeschi sono quarti in Bundesliga e nel 2023 hanno perso solo con la sorpresa Union Berlino. Il Manchester City dal canto suo ha battuto la settimana scrosa l'Arsenal riaprendo il discorso del titolo in Premier League, ma rischia di averlo già richiuso dopo il pareggio del weekend con il Nottingham Forrest.

Lipsia-Manchester City: le scelte di Rose

Il team griffato Red Bul si presenterà in campo con la solita batteria offensiva ricca di talento. Nell'ultimo turno di campionato è tornato in campo il capocannoniere Nkuku, reduce da tre mesi di stop, che non sarà titolare ma potrebbe essere una carta importante a gara in corso. L'ex Milan Andrè Silva, rinato in Germania, sarà il terminale offensivo con alle spalle Werner e Szoboszlai, mancherà all'appello il lungodegente Dani Olmo.

Lipsia-Manchester City: le scelte di Guardiola

In casa dei citizens sarà Stones l'unico assente per infortunio, per il resto quindi tutti i campioni saranno a disposizione di Guardiola che vicino al bomber Haaland schiererà Foden e probabilmente Grealish e non Mahrez. Possibile il passaggio alla difesa a tre con tre centrocampisti centrali davanti e tre trequartisti alle spalle del centravanti.

Lipsia-Manchester City: le probabili formazioni

Lipsia (4-2-3-1) Blaswich; Klostermann, Orban, Gvardiol, Raum; Schlager, Laimer; Szoboszlai, Forsberg, Werner; Silva

Manchester City (3-2-4-1) Ederson; Walker, Akanji, Ake; Rodri, Bernardo; Foden, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland

Lipsia-Manchester City in diretta tv e streaming

Il match di Champions League sarà trasmesso da Sky Sport Uno e Sky Sport Football in tv mentre in streaming le immagini saranno visibili su Sky Go, Now TV e Mediaset Infinity +.

La telecrnonaca su Sky sarà a cura di Massimo Marianella e Lorenzo Minotti, mentre su Mediaset sarà di Massimo Callegari e Giancarlo Camolese.