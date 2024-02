Lipsia-Real Madrid, dove vederla in diretta tv e streaming: le probabili formazioni

Lo spettacolo è pronto a ricominciare, la Champions League torna in campo con gli ottavi di finale e martedì alle 21 sarà sfida tra Lipsia e Real Madrid. I tedeschi stanno lottano per il quarto posto in Bundesliga e pagano una certa altalena di risultati che in questa stagione non li ha mai fatti davvero decollare. E' invece in volo il Real Madrid che ha appena battuto il Girona ed è quindi volato a più cinque nel duello per la Liga, Ancelotti ha ipotecato il titolo dopo aver vinto la Supercoppa, ma il bersaglio grosso è ovviamente alzare ancora una volta la Coppa dalle grandi orecchie.

Lipsia-Real Madrid, le scelte di Rose

Buone notizie per il Lipsia che dovrebbe presentarsi alla gara senza assenze. In attacco la coppia d'oro, guardata da molti anche in ottica mercato, formata da Sesko e Openda, entrambi in gol in tutte le ultime tre uscite. A completare l'attacco altri due gioielli di rara classe come Xavi Simons, attuale primatista si assist della squadra, e lo spagnolo Dani Olmo che se non avesse avuto tanti problemi fisici probabilmente sarebbe già in un top club europeo.

Lipsia-Real Madrid, le scelte di Ancelotti

Notizie non positive per Ancelotti che contro il Girona si è presentato senza difensori centrali e quindi adattando Carvajal e Tchouameni. Contro il Lipsia tornerà Nacho, mentre non saranno della gara gli infortunati Bellinghma, Militao, Alaba e Courtois, poche speranze di recupero per Rudiger. Pochi dubbi per le merengues, che in attacco punteranno forte sul tridente Vinicius, Brahim Diaz, Rodrygo, con l'ex Milan al posto di Bellingham infortunato, a centrocampo dovrebbero lasciare ancora fuori Modric.

Lipsia-Real Madrid, le probabili formazioni

Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Henrichs, Klosterman, Orba, Raum; Olmo, Kampl, Schlager, Simons; Openda, Sesko.

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Tchoumaeni, Nacho, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Brahim; Vinicius, Rodrygo.

Lipsia-Real Madrid in diretta tv e streaming

La sfida tra Lipsia e Real Madrid di martedì alle 21 sarà trasmessa in Italia in diretta tv e in streaming gratis su Canale 5 e sul sito di sportmediaset oltre che su Infinity. Attiva anche la diretta su Sky ai canali 202, 213 e 252 e su Sky Go e Now TV.