Lista UEFA Atalanta: fuori Ilicic, dentro i nuovi acquisti

L'Atalanta ha sciolto le riserve sulla lista dei venticinque calciatori che potranno giocare l'Europa League dalla sfida con l'Olympiakos in poi. Il mercato ha portato volti nuovi e così anche l'elenco doveva essere aggiornato, c'è ovviamente Boga che prende il posto di Gosens, inserito invece nella lista Champions dell'Inter, e c'è anche Mihaila, appena arrivato dal Parma.

L'ingresso del romeno ha però costretto Gasperini ad un taglio doloroso, anche se non del tutto inaspettato. Josip Ilicic infatti non è stato inserito nella lista UEFA e quindi da qui a fine stagione non potrà più giocare in Europa. Un taglio senza nessuna polemica o dietrologia, Gasperini lo aveva detto chiaramente dopo la gara con la Lazio "Non sappiamo quando tornerà", mantendo il massimo riserbo sulla condizioni del campione sloveno.

Il malessere di Ilicic è tornato, l'attaccante da tempo non scende in campo, ma l'Atalanta e tutta Bergamo si sono nuovamente stretti intorno al proprio fuoriclasse, nessuna pressione per il rientro, nessuna voce che fuoriesce. Ilicic ha bisogno di tranquillità per tornare a pennellare calcio, l'esclusione della lista è stata una scelta ovvia per non dovere lasciare uno slot per un giocatore di cui non si conoscono i tempi di recupero.

La lista UEFA ufficiale dell'Atalanta

Per l'avventura in Europa League quindi l'Atalanta ha scelto tre portieri: Musso, Sportiello, Rossi e nove difensori, esterni compresi: Toloi, Djimsiti, Palomino, Demiral, Hateboer, Maehle, Pezzella, Zappacosta, Scalvini. Sette sono invece i centrocampisti de Roon, Freuler, Koopmeiners, Pasalic, Malinovskyi, Mihaila, Pessina. Infine spazio agli attaccanti con il nuovo acquisto Boga, i centravanti Zapata, vicino al rientro dopo l'infortunio, e Muriel e infine Miranchuk, rimasto a Beragmo nonostante i tanti corteggiatori durante il mercato di gennaio