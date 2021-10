Lituania-Italia 0-5, Azzurre a valanga: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Ottima prestazione della Nazionale Femminile, che a Vilnius supera la Lituania centrando il quarto successo consecutivo nelle qualificazioni mondiali. L’Italia scende in campo con grande determinazione, sbloccando il risultato al 13’ grazie alla perla di Cernoia e dando così il via alla goleada azzurra. Dopo la perfetta punizione della centrocampista bianconera, nel primo tempo arrivano le reti di Pirone e Giacinti, mentre nella ripresa sono Gama e Caruso a fissare il risultato sul 5-0.

Un poker di vittorie che rappresenta il miglior viatico per presentarsi con fiducia allo scontro diretto con la Svizzera in programma venerdì 26 novembre (ore 17.30) al Barbera di Palermo. Quattro giorni dopo la sfida con le elvetiche Gama e compagne faranno visita alla Romania, due gare da vincere a tutti i costi per chiudere alla grande questo 2021 a forti tinte Azzurre e dare ulteriore slancio alla rincorsa Mondiale.

“Siamo felici, stasera le ragazze hanno fatto una buona partita - questo il commento della Ct Milena Bertolini - in questi giorni abbiamo lavorato molto sui movimenti e sulla velocità, avevo chiesto di alternare gioco in ampiezza e fraseggi nel breve e il risultati si sono visti, anche se avremmo potuto fare più gol. A novembre ci attendono altre due gare fondamentali, per arrivare prime nel girone siamo costrette a vincerle tutte ma la strada è quella giusta”.

LA PARTITA

Rispetto alla vittoria sulla Croazia, in porta torna Giuliani, in difesa Lenzini prende il posto di Salvai, mentre Galli sostituisce l’acciaccata Rosucci. Sull’out di destra la Ct si affida alla spinta di Bergamaschi, sulla fascia opposta agisce Bonansea, in attacco turno di riposo per Girelli che viene sostituita da Pirone, galvanizzata dal primo centro in azzurro.

Il vantaggio italiano arriva al 13’ grazie alla solita Cernoia, che dopo aver sbloccato il match con la Croazia si ripete all’LFF Stadium con una punizione capolavoro che finisce la sua corsa all’incrocio dei pali. Al 23’ la ‘tuttocampista’ della Juve dà il via all’azione che porta al raddoppio, servendo un perfetto assist a Pirone che con un preciso colpo di testa non dà scampo al portiere avversario. Il monologo della squadra di Milena Bertolini prosegue al 35’ con il quarto centro nelle qualificazioni mondiali di Giacinti: l’attaccante rossonero si libera sul filo del fuorigioco e di sinistro supera l’incolpevole Lukjan?uk? per il tris che mette il punto esclamativo all’ottimo primo tempo dell’Italia.

Nella ripresa lo spartito non cambia, con le Azzurre che continuano a spingere per cercare di aumentare il bottino di gol. L’occasione propizia arriva al 54’ e a finalizzare l’azione questa volta è capitan Gama, che dopo essere entrata in area con una potente conclusione batte Lukjan?uk? per la quarta volta. All’83 sul cross di Glionna arriva anche il secondo centro azzurro di Caruso che, nonostante l’Italia crei altre due, tre palle gol, fa calare il sipario sul match. Le calciatrici di Milena Bertolini continuano il loro percorso nel Gruppo G a punteggio pieno e senza aver subito reti: tra un mese ci sarà l’appuntamento con la Svizzera che potrebbe dare una prima importante svolta al cammino verso il torneo che si disputerà nel 2023 in Australia e Nuova Zelanda, ma l'Italia è pronta.

Il tabellino

Reti: 13’ Cernoia, 23’ Pirone, 35’ Giacinti, 53’ Gama, 83’ Caruso

LITUANIA (5-4-1): Lukjan?uk?; Ruzgut?, Neverdauskait?, Piesliakait?, Liu?inait?, Mikutait?; Lazdauskait?, Gailevi?i?t?, Vaitukaityt?, Petravi?ien?; Jonušait?. A disp: Savickait?, Jurgaityt?, Toropovait?, Valikonien?, ?iapait?, ?atkina, Ky?ait?, Griksaite, ??glevi?i?t?, Narbutait?, Liu?inait?, Roga?iova. Ct: Rimantas Viktoravi?ius.

ITALIA (3-4-3): Giuliani; Gama (76’ Salvai), Linari, Lenzini; Bergamaschi (54’ Guagni), Caruso, Galli, Bonansea (67’ Soffia); Ceronia, Giacinti (67’ Glionna), Pirone (54’ Girelli). A disp: Durante, Schroffennegger, Boattin, Di Guglielmo, Greggi, Cantore, Serturini. Ct: Milena Bertolini.

Arbitro: Jelena Medjedovic (SRB). Assistenti: Ivana Jovanovic (SRB) e Aleksandra Stojanac (SRB). Quarto ufficiale: Milica Milovanovic (SRB).

Note: ammonite Gailevi?i?t?, Jonušait?, Caruso

LITUANIA - ITALIA: DOVE VEDERE GLI HIGHLIGHTS

I gol e le immagini salienti di Lituania - Italia 0-5 giocata martedì 26 ottobre sono disponibili sul canale Youtube Vivo Azzurro a questo link: https://www.youtube.com/watch?v=pRCz2Qnz6gE