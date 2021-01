Parma, Liverani verso l'esonero: i possibili sostituti

Il tecnico in bilico dopo il ko interno con il Torino

Potrebbe essere giunta a termine l'avventura di Fabio Liverani sulla panchina del Parma. La dirigenza emiliana, dopo il ko interno per 0-3 contro il Torino ed una classifica sempre più preoccupante, con Bruno Alves e compagni che navigano appena un punto sopra la zona retrocessione, starebbe infatti meditando l'esonero del tecnico, approdato ufficialmente in gialloblù lo scorso primo settembre. Nel match contro l'Atalanta, in programma mercoledì 6 gennaio, i ducali potrebbero quindi essere guidati da un nuovo allenatore.

Parma, Liverani in bilico: i candidati a sostituirlo

Il principale candidato a prendere il posto di Liverani, come riporta ParmaToday, è Roberto D'Aversa, esonerato dal club emiliano lo scorso agosto ma ancora sotto contratto con i gialloblù. Nel caso in cui D'Aversa dovesse declinare la proposta, il Parma sarebbe pronto a virare su uno tra Thiago Motta, alla guida del Genoa tra l'ottobre e il dicembre 2019, o Matias Almeyda, attualmente tecnico del San Jose Earthquakes negli Stati Uniti.