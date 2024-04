Liverpool-Atalanta, nove assenti per la gara di Europa League

L'Atalanta cerca l'impresa nel fortino del Liverpool. Giovedì alle 21 la Dea volerà ad Anfield Road per affrontare la squadra più accreditata a vincere l'Europa League con Klopp che sogna la doppietta, è secondo in campionato, per salutare nel migliore dei modi la squadra, non sarà infatti più lui l'allenatore dei reds la prossima stagione. Il sogno di Gasperini è quello di rovinare la festa della Kop magari approfittando dell'emergenza infortuni che continua a colpire la formazione britannica.

Liverpool-Atalanta, le ultime notizie su infotunati e squalificati

I padroni di casa non potranno infatti utilizzare ben otto giocatori, alcuni dei quali titolari fissi. Difficile il recupero di Allison in porta, così come non sarà semplice vedere in campo, almeno nella sfida di andata, Alexander Arnold e Diogo Jota, entrambi alle prese con problemi al ginocchio ormai da metà febbraio. Sicure le assenze in mediana di Bajcetic e Thiago Alcantara, così come non ci saranno il giovanissimo attaccante Doak e il centrale di difesa Matip.

Liverpool a pezzi sembrerebbe ma va ricordato che fin da inizio stagione Klopp non ha praticamente mai avuto la squadra al completo eppure è in lizza per la Premier League e avanza in Europa come uno schiacciasassi.

Buone notizie invece per Gasperini che avrà De Ketelare, ormai recuperato e in campo per alcuni minuti già contro il Cagliari. L'unico assente dovrebbe così essere Scalvini, fuori dai giochi per un problema muscolare che gli farà saltare tutto il mese di aprile.