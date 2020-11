Liverpool-Atalanta, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Sfida di fuoco per l'Atalanta di Gasperini. I nerazzurri, nella serata odierna, faranno visita al Liverpool nella quarta giornata del gruppo B di Champions League (fischio d'inizio alle 21). Un match nel quale i bergamaschi, attualmente secondi nel raggruppamento a fianco dell'Ajax a 4 punti, proveranno a strappare un risultato positivo in vista delle ultime due partite decisive. La gara di andata, disputatasi lo scorso 3 novembre, terminò con un secco 5-0 in favore degli inglesi, che guidano il girone a punteggio pieno.

Liverpool-Atalanta, le scelte dei due allenatori

Gasperini, alle prese con le assenze di Caldara, Depaoli e Malinovskyi, si affiderà al 3-4-1-2. La linea difensiva a protezione di Gollini sarà composta da Toloi, Palomino e Djimsiti, mentre in mezzo al campo ci sarà spazio per Hateboer, De Roon, Freuler e Gosens. In attacco il tandem Zapata-Ilicic sarà supportato da Gomez. Dall'altra parte Klopp risponderà con il 4-3-3: Alisson tra i pali, Williams, Fabinho, Matip e Robertson in difesa, Jones, Wijnaldum e Milner in mezzo al campo, Mané, Firmino e Jota in attacco.

Liverpool-Atalanta in tv e streaming

La partita Liverpool-Atalanta sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport e Sky Sport Arena. Il match sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app. Esiste infine la possibilità di seguire la sfida su Now TV acquistando uno dei pacchetti disponibili sulla piattaforma.

Liverpool-Atalanta, le probabili formazioni

Liverpool (4-3-3): Alisson; Williams, Fabinho, Matip, Robertson; Jones, Wijnaldum, Milner; Mané, Firmino, Jota. All. Klopp

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini