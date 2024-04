Liverpool-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla in diretta tv

Il sorteggio è stato sfortunato, ma ora non ci si può pensare, l'Atalanta sfida il Liverpool in Europa League per provare l'impresa e volare in semifinale. La gara di andata si gioca ad Anfield giovedì alle 21, il ritorno sette giorni dopo al Gewiss Sadium, servirà la gara dell'anno per la Dea che sfida la formazione di Klopp seconda in Premier League e forse la più accreditata alla vittoria finale di questa competizione.

Liverpool-Atalanta, le scelte di Klopp

Tante le assenze in casa Liverpool, in porta gioca Kelleher visto l'infortunio di Allison, in difesa Gomez farà coppia con Van Djik e in mediana vicino a Endo e Mcallister probabile la conferma di Szoboszlai, in vantaggio su Granveberch. Pochi dubbi anche in attacco con Nunez affiancato da Salah e Diaz, entrambi in gol con il Manchester United domenica scorsa.

Liverpool-Atalanta, le scelte di Gasperini

Nessuna paura per la Dea che giocherà nel suo solito modo, con tanga aggressività e voglia di attaccare anche nel fortino dei reds. Senza Scalvini, unico assente per la gara, dovrebbe giocare Djimsiti con Hiene Kolasinac. La mediana sarà quella titolare con Zappacosta che ha vinto la sfida con Holm, in attacco Koopmeiners e Scamacca dovrebbero essere in camp dall'inizio, la terza maglia se la giocano Lookman e Miranchuk con De Ketelaere appena rientrato dall'infortunio possibile arma a gara in corso.

Liverpool-Atalanta, le probabili formazioni

Liverpool (4-3-3): Kelleher; Bradley, Gomez, van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Endo, Mac Allister; Salah, Nunez, Diaz

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, de Roon, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca

Liverpool-Atalanta in diretta tv e streaming

Niente diretta in chiaro per la gara tra Liverpool e Atalanta, le immaginida Anfiel Road saranno disponibili solamente su Sky e Dazn per gli abbonati ai due servizi.