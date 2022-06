Il Liverpool risponde al Real: 100 milioni per Darwin Núñez

Sono le finaliste di Champions League a far detonare gli ordigni più potenti in questa prima fase di mercato, seguente alla conclusione della stagione. Due colpi praticamente in fotocopia, sia per quello che riguarda l’entità dell’esborso economico, sia per la scelta di assicurarsi pedine futuribili già ora pronte all’uso, ma soprattutto in grado di fare nel breve-medio periodo un salto di qualità per entrare nella ristretta cerchia dei top player. Il Real Madrid ha puntato sul centrocampo, assicurandosi il talentuoso francese Aurélien Tchouaméni (il club presieduto da Florentino Perez ha fatto assumere i canoni dell’ufficialità dell’operazione mediante comunicato stampa), mentre il Liverpool è andato a pescare in Portogallo, bruciando la concorrenza nella corsa a Darwin Núñez. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da TyC Sports, la punta uruguaiana sarà a disposizione di Jurgen Klopp firmando un contratto quinquennale.

Un investimento notevole, che ammonta – nel complesso – a circa cento milioni di euro quello fatto dai Reds, per un giocatore che è stato accostato, per doti tecniche e duttilità offensiva, al suo connazionale Edinson Cavani. Particolarmente repentina è stata la scalata di Darwin Núñez alla vetta del calcio continentale, dopo la trafila nel settore giovanile del Peñarol che lo ha fatto debuttare in prima squadra poco più che diciottenne a fine 2017. Tredici milioni di euro la cifra versata dall’Almeria, militante nella serie B iberica, al club di Montevideo per far attraversare l’oceano al bomber di Artigas. Un solo anno in Spagna, con sedici reti, e subito il trasferimento in Portogallo al Benfica per venticinque milioni (ed una clausola rescissoria da 150). Devastante il suo impatto, con quattordici gol alla stagione d’esordio, addirittura 34 in quella appena conclusa – sei in Champions, due al Liverpool incrociato nei quarti di finale – nei 41 gettoni complessivamente collezionati, ed il titolo di capocannoniere della Primeira Liga.

Anche il Liverpool decide dunque di investire cifre importanti sulla cosiddetta “linea verde”, soprattutto in considerazione del probabile addio in questa sessione di mercato di Sadio Mané (che dovrebbe sbarcare in Bundesliga, al Bayern Monaco) e di Mohamed Salah, che invece appare destinato a restare un altro anno in Premier per poi vestire la casacca del Barcellona. Entrambi i giocatori hanno il contratto in scadenza tra dodici mesi.