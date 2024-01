Liverpool-Chelsea, formazioni e dove vedere il match in tv e streaming

Il Liverpool capolista, la settimana seguente all’annuncio dell’addio di Klopp, si presenta davanti al suo pubblico in campionato a pochi giorni dalla scorpacciata di reti contro il Norwich, che ha permesso di superare il turno nella Coppa nazionale. Forti del primo posto in classifica con cinque lunghezze di vantaggio dal Manchester City secondo (ma con una gara in meno), i “Reds” attendono il Chelsea contro cui non sono mai riusciti a vincere nei tempi regolamentari negli ultimi due anni e mezzo: ben sette pareggi consecutivi negli ultimi incroci, due dei quali (nel 2022) decisi ai rigori con il successo del Liverpool nelle finali di League Cup ed FA Cup. Netto il divario in graduatoria, visto che i londinesi sono staccati di ben 17 lunghezze dalla vetta, e distanti dodici dalla zona Champions.

Il Chelsea si presenta all’appuntamento alla vigilia di un mese delicatissimo: il 7 febbraio ci sarà il replay del quarto turno di FA Cup sul campo della sorpresa Aston Villa (dopo 0-0 casalingo della scorsa settimana), il 17 trasferta a Manchester contro la corazzata City e la settimana seguente la sfida a Wembley proprio contro il Liverpool, che metterà in palio il primo trofeo stagionale inglese, ovvero la League Cup che per i Blues costituisce un obiettivo stagionale di rilievo, considerando l’assenza dalle coppe europee. Ad Anfield Road ad attenderli ci sarà un Liverpool in salute ed in fiducia: in casa i “Reds” sono un’autentica macchina da guerra, con quindici vittorie e due pareggi in diciassette incontri interni. Ma più in generale dall’inizio della stagione la squadra di Klopp è stata battuta una sola volta oltremanica nelle varie competizioni britanniche, dal Tottenham in campionato a fine settembre, avendo incassato da allora solo altre due sconfitte ma in Francia dal Tolosa ed in Belgio dall’Union Saint Gilloise in Europa League.

Liverpool-Chelsea, le scelte di Klopp

Il tecnico dei “Reds” non avrà a disposizione Endo (impegnato con la nazionale nipponica) e Salah che si è infortunato in Coppa d’Africa con l’Egitto, ma dovrà fare i conti con gli infortuni nel reparto arretrato che lo priveranno di Matip, e dei terzini Alexander-Arnold, Tsimikas e Robertson. Tra i pali tornerà Alisson, nella difesa a quattro troveranno quindi spazio Bradley e Gomez come esterni bassi più Van Dijk e Konaté (in vantaggio su Quansah) in mezzo. A centrocampo punto di domanda sul recupero (improbabile) di Szoboszlai, spazio quindi a MacAllister (il quale ha ormai smaltito i problemi al ginocchio), Elliott e Gravenberch con Jones come alternativa. In avanti, il tridente dovrebbe essere composto da Diogo Jota, Luis Díaz e Darwin Núñez, con Gakpo a partire dalla panchina.

Liverpool-Chelsea, le scelte di Pochettino

“Blues” senza il senegalese Jackson in nazionale, e privi in difesa degli infortunati Robert Sánchez tra i pali e degli esterni Cucurella e Reece James. Petrovic si sistemerà in porta, protetto da una difesa a quattro formata da Gusto e Colwill laterali, e la coppia centrale formata dall’eterno Thiago Silva e Disasi. Diga mediana con Moisés Caceido ed Enzo Fernández, mentre in avanti sicuri del posto saranno Sterling sul versante offensivo sinistro e Palmer, fruibile a destra (il sacrificato sarebbe Madueke) con Gallagher in posizione più avanzata a supportare Broja che dovrebbe partire dal 1’ come riferimento avanzato. Come soluzione in corso di gara, l’opzione Mudryk.

Liverpool-Chelsea, le probabili formazioni

Liverpool (4-3-3): Alisson, Bradley, Konaté, Van Dijk, Gomez, MacAllister, Jones, Gravenberch, D. Jota, Díaz, Nunez. All. Klopp

Chelsea (4-2-3-1): Petrovic, Gusto, Disasi, Thiago Silva, Colwill, Caceido, Fernández, Gallagher, Sterling, Palmer, Broja. All. Pochettino

Liverpool-Chelsea, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Liverpool-Chelsea, in programma mercoledì 31 gennaio alle ore 21.15 (ora italiana) ad Anfield Road a Liverpool, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Sky. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e su Sky Sport 4K (numero 213 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.