Liverpool-Chelsea, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Big match in Premier League dove sabato 21 gennaio alle 12,30 due "grandi" in difficoltà si fronteggiano per provare a ridare un senso alla stagione in campionato. Liverpool e Chelsea sono a quota 28 in campionato a cinque punti di distanza dalle posizioni che valgono l'Europa e praticamente fuori dal discorso Champions League visto che devono recuperare ben dieci punti sulla quarta. Klopp non è in discussione ma deve invertire il trend, Potter invece è sotto pressione, un'altra sconfitta potrebbe infatti costargli l'esonero anche perhcé i blues hanno già speso più di trecento milioni di euro sul mercato e vogliono risultati immediati.

Liverpool-Chelsea: le scelte di Klòpp

Problemi in attacco per i reds che non potranno contare sugli infortunati Firmino e Diogo Jota, oltre all'ex Juve Arthur e al difensore Van Dijk, potrebbe invece farcela Darwin Nunez. Così Klopp è pronto a mandare nella mischia dal primo minuto il nuovo acquisto Gakpo insieme a Salah e Nunez. In difesa spazio a Matip con Konate, in mediana la regia sarà affidata a Thiago.

Liverpool-Chelsea: le scelte di Potter

Infermeria piena anche per il Chlesea che deve rinunciare a Sterling, Fofana, Chilwell, Pulisic, Mendy, Kante, James, Broja e Zakaria. In campo dal primo minuto possibile chance per mister 100 milioni Mudryk che però non gioca una gara ufficiale dal 23 novembre e quindi potrebbe perdere il balotaggio con Zyech. Mount sarà avanzato nel tridente chiuso da Havertz, il match winner dell'ultima sfida con il Crystal Palace. Fuori da giochi anche Joao Felix squalificato dopo il pessimo esordio in maglia blues.

Liverpool-Chelsea: le probabili formazioni

Liverpool (4-3-3) Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Konate, Robertson; Elliott, Fabinho, Thiago; Salah, Nunez, Gakpo

Chelsea (4-3-3) Kepa; Chalobah, Badiashile, Silva, Hall; Kovacic, Jorginho, Gallagher; Ziyech, Aubameyang, Mount

Liverpool-Chelsea in diretta tv e streaming

La gara d Anfield Road sarà trasmessa solo da Sky in tv ai canali 201, 203 in HD e in 4K al 213. Per la diretta streaming sarà attiva la App Sky Go disponibile per gli abbonati su tutti i dispositivi abilitati. La telecronaca sarà di Nicola Roggero.