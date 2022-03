Liverpool-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A caccia dell'impresa. L'Inter, reduce dalla larga affermazione per 5-0 contro la Salernitana, che ha messo fine ad una striscia negativa di cinque gare senza vittorie, è attesa ad Anfield dal Liverpool di Klopp nella sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League (fischio d'inizio alle 21 di martedì 8 marzo). Un match in cui i nerazzurri saranno chiamati all'arduo compito di ribaltare lo 0-2 subìto tre settimane fa a San Siro, quando i Reds espugnarono Milano grazie alle reti nella ripresa di Firmino e Salah. Per tentare l'impresa, gli uomini di Simone Inzaghi avranno bisogno di una prestazione pressoché perfetta, che annulli il gap tecnico ancora esistente nei confronti degli inglesi, tra i favoriti alla vittoria finale della competizione.

Liverpool-Inter, le scelte di Kloop

Klopp, per la partita contro l'Inter, dovrà fare a meno degli indisponibili Origi, Firmino e Thiago Alcantara. Modulo di partenza sarà il solito 4-3-3, con Salah, Diogo Jota e Mané a comporre il tridente offensivo. In mezzo al campo ci sarà Elliott in cabina di regia, con Henderson e Fabinho ad agire ai suoi lati. In difesa qualche dubbio sulle condizioni di Matip: se non dovesse farcela, pronto Konate per comporre la coppia centrale con Van Dijk. I terzini saranno Alexander-Arnold e Robertson, in porta Alisson.

Liverpool-Inter, le scelte di Simone Inzaghi

Simone Inzaghi, così come era accaduto nella sfida di andata, dovrà ancora fare a meno di Barella, che dovrà scontare il secondo turno di squalifica. Al suo posto, in mezzo al campo, ci sarà spazio per Vidal insieme a Brozovic e Calhanoglu, con Dumfries (in vantaggio su Darmian) e Perisic (favorito su Gosens) sulle corsie esterne. In attacco possibile chance per Correa, che potrebbe far rifiatare Dzeko: insieme a lui Lautaro Martinez, rinfrancato dalla tripletta segnata alla Salernitana. In difesa, a protezione del portiere Handanovic, il terzetto titolare formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni.

Liverpool-Inter, le probabili formazioni

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Elliott, Fabinho; Salah, Diogo Jota, Mané. All. Klopp

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Correa, Lautaro. All. S. Inzaghi

Liverpool-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Liverpool-Inter sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport (252 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite). Il match, per gli abbonati, sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go. La gara sarà trasmessa in tv anche da Canale 5 e in streaming da Infinity, piattaforma di Mediaset, e Now Tv, il servizio streaming live e on demand di Sky che offre ai propri utenti che acquistano il pacchetto Sport la visione delle partite di Champions League. La sfida potrà essere seguita anche su MediasetPlay e su sportmediaset.mediaset.it.