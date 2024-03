La supersfida Liverpool-Manchester City: le formazioni e dove vederla

Fuori i secondi. La ventottesima giornata di Premier propone quello che è a pieno titolo definito come “The Match”, con la lettera rigorosamente maiuscola: in campo il Liverpool capolista opposto al Manchester City che segue ad un’incollatura, in una sfida determinante – seppur non ancora decisiva – per l’assegnazione del titolo, che vede anche l’Arsenal terzo in graduatoria a due punti dalla vetta come spettatore molto interessato. Al di là della classifica, è comunque l’impressionante ruolino di marcia delle due contendenti a conferire elettricità al confronto: a partire dal devastante ritmo dei “Reds” (freschi di vittoria nella League Cup contro il Chelsea) tenuto nelle gare casalinghe, dove sommando tutte le competizioni hanno disputato ventuno partite vincendone diciannove e pareggiando solo in campionato con il Manchester United (unico match dell’intera stagione in cui non sono riusciti a segnare) e 1-1 nello scontro diretto con l’Arsenal.

Di fronte al Liverpool, un City imbattuto addirittura da tre mesi, nel corso dei quali ha centrato diciotto vittorie – undici delle quali consecutive tra prima di Natale e metà febbraio – e due soli pareggi, mettendo in bacheca la Coppa del Mondo per club e accorciando il divario dalla vetta in Premier. Sarà la sfida numero 140 della storia tra i due club, che potrebbero peraltro incrociarsi di nuovo in un’eventuale finale della FA Cup (giunta ai quarti, con il Liverpool opposto al Manchester ed il City al Newcastle).

Liverpool-Manchester City, le scelte di Klopp

I Reds continuano a fare i conti con un’infermeria piuttosto affollata, dove stazionano sempre il lungodegente Matip, Diogo Jota, Alexander Arnold ed ora anche Gravenberch e Jones, fermati da problemi alla caviglia. Cauto ottimismo invece per il capitano della nazionale ungherese Szoboszlai, rientrato a piccoli sorsi dopo i fastidi muscolari alla coscia ma difficilmente lanciabile dal 1’. A centrocampo spazio quindi ad Endo, Mac Allister ed uno tra Elliott e Clarke, col primo che potrebbe giocare avanzato come esterno offensivo a destra - vista la possibile assenza anche di Salah - giocandosi il posto con Gakpo. Il tridente offensivo si completerebbe con Darwin Núñez in mezzo e Díaz largo a sinistra. Tra i pali si sistemerà Kelleher, protetto da una linea a quattro formata dai laterali Bradley e Robertson (in ballottaggio con Gomez, fruibile in entrambe le fasce ma spendibile anche come centrale) ed in mezzo la coppia Konaté e Van Dijk.

Liverpool-Manchester City, le scelte di Guardiola

Il punto di domanda è legato, oltre alle decisioni sull’undici iniziale, anche sullo schieramento da adottare. A partire dalla difesa davanti ad Ederson, utilizzata indifferentemente sia a quattro che a tre: nel primo caso sono stati sfruttati come esterni bassi Walker a destra (dove è fruibile anche Lewis) ed uno tra Aké ed il recuperato Gvardiol a sinistra, al posto di un terzino mancino di ruolo come Gómez. A centrocampo troverà spazio Rodri, il quale potrebbe essere affiancato da Bernardo Silva, scelta che comporterà la rinuncia a Kovacic e Nunes. In avanti, dove mancherà l’infortunato Grealish, spazio ad Haaland, supportato sulla trequarti da Alvarez (centellinato in Champions ma sempre titolare in campionato) e sugli esterni da Foden ed uno tra Doku e Bobb, anche se resta percorribile l’opzione De Bruyne, rientrato ad inizio 2024 dopo un lungo infortunio e finora utilizzato part-time.

Liverpool-Manchester City, le probabili formazioni

Liverpool (4-3-3): Kelleher, Bradley, Konatè, Van Dijk, Robertson, Mac Allister, Endo, Clarke, Elliott, Núñez, Díaz. All. Klopp

Manchester City (4-2-3-1): Ederson, Walker, Akanji, Dias, Aké, Rodri, B. Silva, Foden, Alvarez, Doku, Haaland. All. Guardiola

Liverpool-Manchester City, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Liverpool-Manchester City, in programma domenica 10 marzo alle ore 16.45 (ora italiana) ad Anfield Road sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Sky. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e su Sky Sport 4K (numero 213 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.