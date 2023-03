Liverpool-Manchester United: probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Liverpool-Manchester United è una delle sfide più accese del calcio inglese, una di quelle gare che i tifosi aspettano stagione dopo stagione. Una rivalità antica che si rinnova anno dopo anno e che domenica alle 17,30 torna in un momento davvero importante per la stagione delle due squadre.

Entrambe reduci da quattro risultati utili consecutivi in Premier League, il Liverpool è però quasi fuori dalla Champions dopo la sconfitta interna 5-2 con il Real Madrid. I reds sono tornati a lottare per l'Europa in campionato, sono a meno due dal Newcastle quinto, anche se i magpies anno una gara in meno. Più difficile arrivare quarti con il Tottenham che ha sei punti in più e deve ancora recuperare una gara. Più in alto è invece il Manchester United che lo scorso weekend è tornato ad alzare un trofeo battendo nella finale di Carabao Cup il Newcastle, mentre in campionato è terzo.

Liverpool-Manchester United: le scelte di Klopp

Nessuna sorpresa per quello che riguarda l'infermeria del Liverpool con Thiago Alcantara, Diaz, Gomez e Ramsay ancora ko. Klopp conferma il 4-3-3 con una delle sorprese della stagione dei reds, Bajcetic, confermato titolare insieme a Fabinho ed Henderson in mediana. In attacco saranno Gakpo e Nunez a chiudere il tridente con Salah che con un gol potrebbe raggiungere Robbie Fowler in cima alla classifica dei cannonieri di sempre del Liverpool in Premier a quota 128 reti.

Liverpool-Manchester United: le scelte di Ten Hag

Tante assenza anche per i Red Devils che non potranno contare su Martial, Van de Beek, Eriksen e Greenwood, sono invece pronti al rientro Shaw e Sancho che hanno saltato la finale di Carabao Cup. Il tecnico olandese schiererà la diga in mediana formata da Fred e Casemiro mentre alle spalle di Weghorst ci saranno Antony, Bruno Fernandes e Rashford, l'uomo del momento in casa United che va a segno da sei gare di fila in Premier League.

Liverpool-Manchestere United: le probabii formazioni

Liverpool (4-3-3) Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Bajcetic; Salah, Nunez, Gakpo

Manchester United (4-2-3-1) De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw; Casemiro, Fred; Antony, Fernandes, Rashford; Weghorst

Liverpool-Manchester United in diretta tv e streaming

La grande classica del calcio inglese di domenica alla 17,30 sarà trasmessa in Italia su Sky in tv al canale 203. Liverpool-Manchester United sarà anche in diretta streaming sulla App Sky Go e su Now Tv.