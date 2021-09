Liverpool-Milan oggi, orari diretta tv Sky e Infinity: dove vedere la partita

Debutto europeo in stagione per la formazione di Pioli, reduce da tre vittorie consecutive in campionato

Tutto pronto per il debutto europeo in stagione del Milan. I rossoneri, nella serata di oggi, mercoledì 15 settembre (fischio d'inizio alle 21 ad Anfield), faranno visita al Liverpool nella prima giornata del girone B della Champions League 2021/2022. Una sfida sulla carta quasi proibitiva per la formazione di Pioli, che torna a calcare il massimo palcoscenico continentale a distanza di oltre sette anni dall'ultima volta: l'ultima partita in Champions del Diavolo è infatti datata 11 marzo 2014, quando la squadra allora allenata da Seedorf venne travolta per 4-1 dall'Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di finale. Da allora i rossoneri non erano più riusciti a qualificarsi per la competizione, fino allo scorso campionato, concluso al secondo posto alle spalle dell'Inter.

Liverpool-Milan, lo stato di forma delle due squadre

Il Milan arriva alla sfida forte delle tre vittorie conquistate nelle prime tre giornate di campionato contro Sampdoria, Cagliari e Lazio: un ruolino di marcia che ha proiettato i rossoneri al comando della classifica a punteggio pieno insieme al Napoli di Spalletti e alla Roma di Mourinho. Il Liverpool, invece, guida la Premier League a pari merito con Manchester United, Chelsea ed Everton dopo quattro giornate grazie ai 10 punti conquistati in quattro gare (vittorie con Norwich, Burnley e Leeds, pareggio con il Chelsea).

Dove vedere Liverpool-Milan in tv e in streaming

La partita Liverpool-Milan sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport e su Infinity+. Il match, per gli abbonati, sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go e Infinity+, disponibili anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. È infine possibile seguire la gara acquistando il singolo tagliando di Liverpool-Milan su Now Tv.