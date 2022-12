In attesa della ripartenza del campionato di serie A, prevista per il 4 gennaio, il Milan continua nel suo lavoro di preparazione. I rossoneri, nella giornata di oggi, venerdì 16 dicembre, affronteranno il Liverpool a Dubai in un test amichevole. Una sfida di prestigio, che metterà gli uomini di Pioli di fronte ad una delle formazioni più quotate a livello internazionale, anche se gli inglesi, in questa prima parte di stagione, hanno faticato più del previsto: la formazione di Jurgen Klopp, in Premier League, naviga infatti solamente al sesto posto, con 22 punti raccolti nelle prime quattordici giornate, ben quindici in meno della capolista Arsenal. Il Milan, invece, si trova al secondo posto in serie A, a -8 dal Napoli di Luciano Spalletti.

Liverpool-Milan, le probabili formazioni

Liverpool (4-3-3): Kelleher; Milner, Matip, Gomez, Robertson; Elliott, Thiago, Keita; Salah, Fabio Carvalho, Firmino. Al. Klopp

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Pobega; Tonali, Vranckx; Saelemaekers, Adli, Rebic; Origi. All. Pioli.

Liverpool-Milan, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Liverpool-Milan, in programma venerdì 16 dicembre alle 16.30 allo stadio Al-Maktoum di Dubai, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Dario Mastroianni, con il commento tecnico di Dario Marcolin.