Liverpool-Milan, le probabili formazioni: Pioli lancia Ibrahimovic

Debutto stagionale di fuoco per i rossoneri in Europa. Il centravanti svedese verso una maglia da titolare

Sfida ricca di fascino per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, reduci da tre vittorie in altrettante partite in campionato e attesi domenica prossima dal big match in casa della Juventus, faranno visita al Liverpool nella prima giornata del girone B di Champions League (fischio d'inizio alle 21 di mercoledì 15 settembre). Una gara sulla carta quasi proibitiva, ma Ibrahimovic e compagni, forti delle sicurezze acquisite in questo convincente avvio di stagione, cercheranno di uscire dal fortino dell'Anfield con in mano un risultato positivo.

Liverpool-Milan, le scelte dei due allenatori

Il Liverpool di Jurgen Klopp, privo di Firmino, Minamino, Williams ed Elliot, si affiderà al consueto 4-3-3, con il tridente offensivo composto da Salah, Jota e Mané. In mezzo al campo spazio per Fabinho, Henderson e Thiago Alcantara, mentre in difesa ci saranno Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson. In porta Allisson.

4-2-3-1 dall'altra parte per Pioli, che, dopo il gol contro la Lazio, dovrebbe lanciare dal primo minuto al centro dell'attacco Ibrahimovic. Alle spalle dello svedese certo del posto Diaz, con le altre due maglie contese da Saelemaekers/Florenzi e Leao/Rebic. Coppia di centrocampo formata da Tonali e Kessié con Bennacer in panchina, in difesa conferme in viste per Calabria, Kjaer, Tomori ed Hernandez. Tra i pali Maignan.

Liverpool-Milan, le probabili formazioni

Liverpool (4-3-3): Allison; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Thiago Alcantara; Salah, Jota, Mané. All. Klopp

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli