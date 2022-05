Champions League | Liverpool-Real Madrid, il confronto reparto per reparto: chi la migliore?

Sarà una sfida da vivere tutta d'un fiato, quella in programma sabato 28 maggio alle 21 allo Stade de France di Parigi. Liverpool e Real Madrid, che nel turno precedente hanno avuto la meglio rispettivamente su Villarreal e Manchester City, si affronteranno nella finale della Champions League 2021/2022: in palio il titolo d'Europa, conquistato lo scorso anno dal Chelsea.

Un match che si preannuncia ricco di spettacolo, data l'impronta marcatamente offensiva delle due formazioni, che hanno nei rispettivi reparti d'attacco le loro principali qualità: basti pensare alla presenza in campo di stelle mondiali del calibro di Salah, Benzema, Vinicius e Mané.

Il portiere

Coetanei, entrambi nel pieno della loro maturità calcistica. Allison e Courtois, classe 1992, sono due portieri di sicuro affidamento, ormai a pieno titoli tra i migliori al mondo. Sia il brasiliano che il belga, talvolta, sono incappati in qualche errore, ma difficilmente si faranno trovare deconcentrati in un appuntamento di tale importanza.

La difesa

Due difese, quelle di Liverpool e Real Madrid, che si sono dimostrate tutt'altro che imperforabili nel corso di questa Champions League. Entrambe le formazioni hanno infatti spesso lasciato la propria porta aperta, complice, come detto, un atteggiamento spiccatamente offensivo che porta a prendersi qualche rischio in più in fase di non possesso. La qualità nei singoli, però, non è in discussione: da una parte ci saranno Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson, dall'altra Carvajal, Militao, Alaba e Mendy.

Chi ha il reparto migliore? Difficile a dirsi, anche se forse, in questo momento, la coppia centrale dei Reds, guidata da un impeccabile Van Dijk, dà maggior affidamento di quella madrilena. Sulle corsie esterne, invece, tanta qualità, sia sulla sponda inglese che su quella spagnola: difficile, però, trovare un terzino con le qualità di Alexander-Arnold, uno dei migliori al mondo in assoluto nel suo ruolo.

Il centrocampo

In mezzo al campo il Liverpool dovrà fare i conti con l'assenza di Thiago Alcantara, mentre dovrebbe esserci, seppur non al meglio, Fabinho, chiamato a completare il reparto con Henderson e Keita. Dall'altra parte, invece, ci saranno Modric, Casemiro e Kross. E proprio il centrocampo madrileno sembra avere qualcosa in più di quello dei Reds: il croato, malgrado i suoi 36 anni, è ancora decisivo grazie alla sua classe, il brasiliano è una diga davanti alla difesa ed il tedesco sa unire qualità, quantità e intelligenza tattica.

L'attacco

Beh, parlare dei due attacchi rischia di diventare scontato e retorico. Due tridenti, quelli di Liverpool e Real Madrid, da paura: gli inglesi si affideranno a Salah, Mané e Diaz, gli spagnoli a Rodrygo, Benzema e Vinicius. Impossibile stabilire quale sia il migliore: entrambi fanno della rapidità d'esecuzione e del talento puro le loro armi più affilate, con la capacità di trovare la via del gol in qualunque momento. Il Liverpool si affiderà alle folate di un Salah da Pallone d'Oro e di uno scatenato Diaz, pronti a mettersi a disposizione di un sempre presente Mané, mentre il Real farà affidamento ad un Benzema in stato di grazia e alla giovanile esuberanza del tandem brasiliano.