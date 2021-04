Liverpool-Real Madrid, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Una partita che promette spettacolo, quella in programma questa sera alle 21 ad Anfield, dove il Liverpool ospiterà il Real Madrid nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Gli inglesi, per accedere in semifinale, dovranno ribaltare la sconfitta per 3-1 subita nella gara di andata, con i madrileni che si sono imposti grazie alla doppietta di Vinicius e alla rete di Asensio (vana per i Reds la rete di Salah). Chi passerà il turno troverà il Chelsea, che ha superato il Porto nel doppio confronto.

Liverpool-Real Madrid, le scelte dei due allenatori

Jurgen Klopp dovrebbe optare per il 4-3-3, con Salah, Mané ed uno tra Firmino e Diogo Jota a comporre il tridente offensivo. In mezzo al campo spazio per Wijnaldum, Thiago Alcantara e Milner, con Alexander-Arnold, Fabinho, Kabak e Robertson sulla linea difensiva. Tra i pali Allison.

Stesso modulo dall'altra parte per Zinedine Ziidane, che dovrà fare a meno di Sergio Ramos e Varane, positivi al Covid. In difesa, quindi, spazio per Militao e Nacho con Odriozola e Mendy (in ballottaggio con Marcelo) sulle corsie esterne. A centrocampo Modric, Casemiro e Kroos, mentre in attacco Benzema sarà affiancato da Asensio e Vinicius. In porta Courtois.

Liverpool-Real Madrid, le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni dell'incontro:

Liverpool (4-3-3): Allison; Alexander-Arnold, Fabinho, Kabak, Robertson; Wijnaldum, Thiago Alcantara, Milner; Salah, Firmino, Mané. All. Klopp

Real Madrid (4-3-3): Courtois: Odriozola, Militao, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius. All. Zidane

Dove vedere Liverpool-Real Madrid in tv e streaming

La partita Liverpool-Real Madrid sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Il match, per gli abbonati, sarà inoltre visibile in streaming su Sky Go, disponibile anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet dopo aver scaricato l'apposita app. Esiste infine la possibilità Now Tv acquistando uno dei pacchetti che contenga la visione delle gare di Champions League.