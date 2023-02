Liverpool-Real Madrid, probabili formazione e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Torna la sfida infinita in Champions League, Liverpool e Real Madrid si affrontano negli ottavi di finale dopo essersi sfidati nel 2021 ai quarti e in finale nel 2022. In entrambe le occasioni hanno vinto le merengues, questa volta i reds vogliono prendersi la rivincita e la prima tappa della missione sarà martedì 21 febbraio alle 21 ad Anfiled Road.

Klopp sta affrontando una stagione molto difficile, attualmente è fuori dalla zona europa in Premier League anche se le ultime due vittorie di fila hanno rimesso in carreggiata la squadra. Ancelotti ha da poco vinto il Mondiale per Club e in Liga è sempre secondo alle spalle del Barcellona. In Champions il Liverpool ha chiuso secondo il girone alle spalle dello spumeggiante Napoli di Spalletti, mentre il Real ha vinto il gruppo F con 13 punti davanti al Lipsia.

Liverpool-Real Madrid, le scelte di Klopp

Il vero dubbio della viglia dei reds è se potrà essere dell'incontro il centravanti Darwin Nunez uscito con un problema alla spalla dalla sfida con il Newcastle. Oggi test decisivo, le speranze ci sono ma non sono moltissime, se non dovesse farcela a completare il tridente con Salah e Gakpo sarà Diogo Jota in vantaggio su Firmino. Klopp deve rinunciare anche agli infortunati Luis Diaz, Konate, Thiago Alcantare, Calvin Ramsay e probabilmente ad Arthur. A centrocampo si scalda così Bajcetic mentre in difesa tutto ruota intorno a Van Djik, tornato ad alti livelli recentemente.

Liverpool-Real Madrid, le scelte di Ancelotti

Formazione tutta da scoprire quella del Real Madrid con Ancelotti che nelle prossime ore attende notizie dallo staff medico. Benzema è reduce da un problema muscolare, ha saltato l'Osasuna ma con il Liverpool spera di esserci altrimenti toccherà ancora a Rodrigo con Valverde e Vinicius in attacco. Situazione simile per Tchouameni e Kross, i due dovrebbero essere convocati ma il francese potrebbe non partire dall'inzio lasciando spazio al connazionale Camavinga. Per il resto dentro tutti i titolari con Militao a far coppia con Rudiger in mezzo alla difesa con Alaba spostato a sinistra.

Liverpool-Real Madrid, probabili formazioni

Liverpool (4-3-3) Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Bajcetic, Fabinho, Henderson; Salah, Gakpo, Jota

Real Madrid (4-3-3) Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Alaba; Kroos, Camavinga, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr

Liverpool-Real Madrid in diretta tv e streaming

Il match tra Liverpool e Real Madrid sarà trasmesso in Italia solo da Sky in tv ai canali numero 203 e 253. In streaming il match sarà invece visibile su Mediaset Infinity +, Sky Go e Now Tv.