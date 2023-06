Chi è Ruben Loftus-Cheek, il rinforzo per il centrocampo del Milan

Sarà Ruben Loftus-Cheek il primo rinforzo per il centrocampo rossonero, che, a partire dalla prossima stagione, sarà privo di Sandro Tonali, destinato al Tottenham per una cifra attorno agli 80 milioni di euro. Il Milan, in queste ore, ha infatti praticamente chiuso per l'arrivo dell'inglese: con il giocatore l'accordo sarebbe già stato raggiunto, mentre con il Chelsea, proprietario del cartellino, rimarrebbe una distanza minima.

Il profilo

Di origini guayanesi e nato a Lewisham, Londra, il 23 gennaio 1996, Loftus Cheek è cresciuto nel settore giovanile del Chelsea, nel quale è approdato all'età di otto anni. Dopo aver compiuto tutta la trafila con le rappresentative giovanili, ha esordito in prima squadra il 10 dicembre 2014 in occasione della gara di Champions League contro lo Sporting Lisbona. Nel 2017 il centrocamposta è poi passato in prestito al Crystal Palace, collezionando 24 presenze e due reti. Poi il ritorno al Chelsea prima del nuovo prestito, nel 2020, al Fulham: qui Loftus-Cheek ha trovato continuità di impiego, scendendo in campo complessivamente 32 volte realizzando una rete. Quindi il nuovo ritorno ai Blues, con i quali, nelle ultime due stagione, ha collezionato complessivamente 68 presenze tra campionato e coppe con un gol all'attivo. Per lui anche dieci presenze con la Nazionale inglese.

Dal punto di vista tecnico, Loftus-Cheek è un centrocampista moderno, capace di svolgere sia la fase difensiva che quella offensiva. Dotato di notevole forza fisica (191 centimetri di altezza per oltre 80 kg di peso), risulta particolarmente prezioso in fase di interdizione e sulle palle inattive. Tatticamente predilige giocatore in un centrocampo a due come mediano, ma nel corso della sua carriera ha occupato anche le posizioni di trequartista, esterno di centrocampo e difensore centrale. Insomma, per Stefano Pioli un vero e proprio jolly.