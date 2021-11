Lokomotiv Mosca-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Gara senza appello per la Lazio a Mosca. Contro la Lokomotiv, match valevole per la quinta giornata del Girone E di Europa League, i biancazzurri sono chiamati a fare bottino pieno per poi ripetersi nello scontro diretto dell’ultimo turno con il Galatasaray, attendo contestualmente buone notizie da Istambul dove i turchi sono impegnati in contemporanea contro il Marsiglia. In palio c’è il primo posto, ora distante tre lunghezze, che garantirebbe accesso diretto alla fase eliminatoria della competizione, evitando così i pericolosi play-off con le deluse della Champions. Ultima spiaggia...europea per i russi, attualmente quarti in campionato ma fanalino di coda della Pool con due punti: una sconfitta ridurrebbe al lumicino le speranze della Lokomotiv di restare agganciati all’Europa League.

Lokomotiv Mosca-Lazio, le scelte di Gisdol

Formazione russa in emergenza per questo penultimo impegno previsto dal girone di Europa. Oltre al lungodegente Magkeev, non saranno della partita Anton Miranchuk (fratello di Aleksej che milita nell’Atalanta), il gioiellino del Chelsea Tino Anjorin e - causa tendinite - il portiere e capitano Guilherme, che tra i pali verrà avvicendato da Khudyakov. L’allenatore dei moscoviti potrebbe scegliere un 4-2-3-1 più spregiudicato, dando in difesa spazio al quartetto composto Rybus, Barinov, Jedvaj e Nenakhov (o ?ivogljadov). La barriera in mediana sarà formata ancora da Beka Beka e Maradishvili, mentre sulla trequarti potrebbero posizionarsi Rybchinskiy, Kerk e l’acciaccato Zhemaletdinov (con l’opzione Kamano come alternativa). In attacco Lisakovich o Smolov a giocarsi il posto come vertice offensivo, con la possibilità di essere schierati in tandem e la necessaria rinuncia ad una delle pedine tra le linee.

Lokomotiv Mosca-Lazio, le scelte di Sarri

In casa Lazio non si scioglie il dubbio Immobile. Certa la convocazione, meno l’utilizzo dal 1’: si scalda allora Muriqi, al centro di attacco con Felipe Anderson e Zaccagni ai lati, considerando un Pedro fermo da due giorni per problemi alla schiena e probabilmente fruibile a gara in corso. A centrocampo possibile turn-over con lo stesso terzetto di Marsiglia, composto da Luis Alberto, Leiva (per Cataldi in regia) e Basic, sarebbe Milinkovic Savic a rifiatare in vista dell’impegno di campionato col Napoli. In difesa Sarri deve fare ancora a meno di Marusic (tuttora in Serbia, positivo al Covid), per cui fasce presidiate da Lazzari ed Hysaj, in mezzo Patric (a segno nel match di andata) si candida a sostituire Luiz Felipe affiancando Acerbi. Tra i pali c’è Strakosha, titolare fisso in Europa League.

Lokomotiv Mosca-Lazio, le probabili formazioni

Lokomotiv Mosca (4-2-3-1): Khudyakov, Rybus, Barinov, Jedvaj, Nenakhov, Maradishvili, Beka Beka, Rybchinskiy, Kerk, Zhemaletdinov, Smolov. All. Gisdol

Lazio (4-3-3): Strakosha, Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj, Basic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

Lokomotiv Mosca-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lokomotiv Mosca-Lazio sarà visibile in diretta in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre), ed inoltre trasmessa da Dazn e da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà in onda su Sky Sport Uno (numero 201 del satelllte, 472 e 482 del digitale terrestre), su Sky Sport (numero 252 del satellite) e sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.