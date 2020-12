Brescia, Lopez verso l'esonero: pronto Dionigi

Sembra ormai giunta al termine l'avventura di Diego Lopez sulla panchina del Brescia. Il tecnico uruguaiano sarebbe infatti ad un passo dall'esonero, con l'ultima sconfitta per 2-1 sul campo della Reggina che avrebbe fatto esaurire la pazienza al presidente Cellino. Le rondinelle, presentatesi ai nastri di partenza del campionato di Serie B tra le favorite alla promozione, hanno infatti fin qui deluso le aspettative: soltanto nove i punti conquistati nelle prime nove gare, frutto di due vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte.

Brescia, Lopez al capolinea: Dionigi in pole position

In casa Brescia si tratterebbe del secondo cambio di tecnico in questo avvio di torneo: dopo appena due giornate era stato infatti Luigi Del Neri a dover salutare la squadra per far posto proprio a Lopez, che adesso, secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com, dovrebbe essere a sua volta sostituito da Davide Dionigi. L'ex attaccante, nella parte conclusiva della scorsa stagione, ha guidato l'Ascoli alla salvezza raccogliendo 14 punti in nove gare. Per lui, in passato, esperienze anche con Taranto, Reggina, Cremonese, Varese, Matera e Catanzaro.