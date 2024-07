Centrocampista polivalente, Lordkipanidze è un nuovo giocatore del Ravenna

Il Ravenna annuncia di avere trovato l’accordo con David Lordkipanidze per il suo tesseramento in giallorosso. Centrocampista polivalente di grande intensità è nato in Georgia nel 2001, dopo la trafila nelle giovanili della Dinamo Tiblisi arriva in Italia nel settore giovanile neroazzurro dell’Atalanta. In seguito una importante carriera, nonostante la giovane...