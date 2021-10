Inter su Insigne, i nerazzurri studiano il colpo a parametro zero

Un rinnovo che tarda ad arrivare, quello di Lorenzo Insigne con il Napoli. L'attaccante, che andrà in scadenza di contratto al termine della stagione, ha rifiutato un quinquennale da 4,6 milioni annui e la trattativa con il club, al momento, sembra in fase di stallo. Un impasse che ha subito catturato l'interesse di diverse società, pronte ad aggiudicarsi le prestazioni del giocatore azzurro a parametro zero. Tra queste ci sarebbe anche l'Inter, tentata da quello che sarebbe un vero e proprio low cost. I nerazzurri, in vista della prossima stagione, vorrebbero infatti rinforzare il proprio reparto offensivo, possibilmente, però, senza investire cifre troppo elevate che andrebbero a gravare pesantemente sul bilancio.

Inter su Insigne, la strategia dei nerazzurri

Quello di Insigne era un nome finito sul taccuino di Marottta già nella scorsa estate, prima che l'Inter decidesse di virare su Joaquin Correa, profilo già conosciuto dal tecnico Simone Inzaghi per averlo allenato alla Lazio. Per adesso si tratterebbe soltanto di una manifestazione d'interesse, con i nerazzurri che attendono l'evoluzione degli eventi prima di tentare l'affondo. Insigne, autore fin qui di due reti in campionato, non avrebbe chiuso le porte all'operazione, anche se la sua prima scelta resta Napoli, squadra della sua città della quale è diventato elemento cardine a partire dalla stagione 2012/2013 dopo i prestiti a Cavese, Foggia e Pescara.