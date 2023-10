Lorenzo Insigne...non esclude il ritorno: il "tiraggir" di nuovo sui campi di Serie A?

Chissà, forse non è solo “nostalgia canaglia”. Chissà se la voglia di dimostrare di essere ancora pronto a calcare i più importanti palcoscenici continentali, e magari convincere il suo ex allenatore Luciano Spalletti a concedergli una chance in Nazionale, prevarrà sulla scelta di vita – corroborata da un principesco ingaggio – fatta attraversando l’Oceano. Sia quel che sia, l’ipotesi di un ritorno di Lorenzo Insigne in Italia stuzzica la fantasia e resta intrigante. Perché si parla di un giocatore di 32 anni ancora a posto fisicamente, e quindi con colpi in canna ancora da poter sparare, perché i quasi 122 gol in 434 presenze con la maglia del Napoli – a cui vanno aggiunti quasi 100 assist – sono tutt’altro che spiccioli sul fondo di un portamonete, e perché a distanza di poco più di un anno dalla sua partenza alla volta del Canada, il richiamo di quella Serie A inizia che lo ha visto protagonista per un decennio comincia forse a farsi sentire.

Di certo, l’avventura nelle Major americane è ben distante dal meritare un posto nel “memorabilia” del folletto di Frattamaggiore: il suo Toronto ha chiuso la stagione scorsa – con Insigne in campo da luglio – al penultimo posto nella classifica generale, divenuto poi l’ultimo nell’edizione 2023 della principale lega americana, a cui la franchigia canadese partecipa. A complicare le cose, anche il diverbio avuto con un tifoso in occasione del match perso in casa contro Cincinnati (ennesima sconfitta di una serie negativa cominciata da giugno, e che da allora conta al momento 14 k.o. ed una sola affermazione contro Philadelphia), nel quale il giocatore era in tribuna per un problema fisico che lo ha escluso dalla lista dei convocati.

Di certo, il rientro in Italia di Insigne dovrà contemplare un...piano di fattibilità, legato soprattutto ad un ingaggio che supera decisamente i dieci milioni di euro a stagione. Ed anche ad un contratto firmato che lo lega ai grigiorossi fino al 2026, il quale probabilmente suggerirebbe la formula del prestito. Le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore parlano di un approccio avuto con la Lazio, a cui l’attaccante si sarebbe offerto per tornare a disposizione del suo ex tecnico Sarri. A partire da gennaio, quando Toronto sarà “in pausa” non partecipando ai play-off. Ma l’operazione sarebbe tutta in salita, e correlata ad un’eventuale partenza di Pedro nella finestra di mercato invernale, che invece gode di stima e considerazione da parte di tecnico, società e tifosi tanto da valutare di allungare la sua permanenza nella Capitale. Ma d’altronde, già in estate i rumors provenienti da Toronto davano Insigne pronto a valutare il suo rientro in patria, con tanto di accostamenti possibili a squadre come Fiorentina e Roma. Il “curling shot”, marchio di fabbrica di Lorenzo, non sembra insomma abbia trovato adeguata fortuna nella sua versione a stelle e strisce. Meno di quella del suo “tir aggir” celebrato in Italia, che tutti ricordano e qualcuno, in fondo, rimpiange.