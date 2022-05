Lorenzo Insigne, l’ultimo gol con il Napoli vale un record

Festa doveva essere e festa è stata. Lorenzo Insigne chiude la sua carriera al Napoli dopo dieci anni di lotta, battaglie, colpi di classe e di genio. Il “figlio di una città” lo hanno definito i tifosi che gli hanno dedicato un lungo striscione per sottolineare quanto, nonostante la scelta di chiudere la carriera a Toronto, il capitano resterà sempre nel cuore dei supporters azzurri.

Insigne, un gol pesante in Napoli-Genoa 3-0

La festa è iniziata con la premiazione in campo, con la commozione del numero 10, una magia speciale che Lorenzo ha sempre onorato, rispettato e sudato. Non era facile, perché quel numero e quella maglia a Napoli saranno sempre di Diego Armando Maradona. Forse anche per questo è stato più volte bacchettato, perché in tanti si aspettavano che Insigne fosse il prescelto per riportare i campani sul tetto d’Italia. Ci è andato vicino, ma non ci è riuscito, oggi però questo poco conta.

Conta molto di più la sua storia conclusa con la rete del 2-0 con cui Insigne chiude i conti e blinda il terzo posto del Napoli. La rete arriva su rigore ed è da record perché con nove reti dal dischetto in questa stagione, diventa lo specialista dagli undici metri d’Europa, nessuno nei cinque top campionati del Vecchio Continente ha segnato tanti rigori.

Il gol ha anche un altro grande valore: è il numero centoventidue con la maglia di Napoli e segna il sorpasso su Marek Hamsik. Solo Mertens con 143 reti resta davanti al numero 10 nella classifica dei migliori marcatori della storia degli azzurri. Il punto esclamativo sui dieci anni di storia di Lorenzo Insigne con il Napoli..