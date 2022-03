Napoli e Nazionale: Lorenzo Insigne punta a riprendersi tutto

Prima il Napoli, poi la Nazionale, Lorenzo Insigne nei prossimi giorni è pronto a riprendersi tutto. L’esterno e capitano degli azzurri non sta attraversando un periodo molto brillante, la scelta di accettare la corte del Toronto gli ha tolto un po’ di quel calore che i tifosi gli avevano sempre dispensato e forse anche questo ha influito sulle sue prestazioni in campo.

Insigne titolare in Napoli-Udinese

Spalletti nell’ultima gara contro il Verona ha deciso di lasciarlo fuori dall’undici titolare. Una scelta dovuta anche alla prestazione sottotono nel big match con il Milan, a dire il vero anche Politano si è seduto in panchina al Benetegodi, segnale che il tecnico ha voluto dare nuova linfa all’attacco. Una doppia scelta probabilmente dolorosa, ma azzeccata visto il successo 2-1.

Sabato il Napoli affronterà l’Udinese, deve vincere per restare incollato al treno Scudetto, e ci sono ottime possibilità per Insigne di tornare al proprio posto, a correre sulla corsia laterale e con la fascia al braccio. Spalletti è pronto a reinserirlo tra i titolari e si aspetta una risposta importante da uno degli uomini simbolo della sua squadra.

Mancini chiama Insigne in vista dei playoff

Spettatore interessato di Napoli-Udinese sarà anche Roberto Mancini che la prossima settimana si giocherà la sfida più difficile della sua carriera. Contro la Macedonia e poi probabilmente con il Portogallo c’è in ballo un posto al Mondiale, obiettivo da non fallire per evitare la seconda esclusione di fila del torneo. Non sarà facile e ci sarà bisogno di tutti, anche del migliore Insigne. Il CT ha già chiamato il giocatore, secondo gli ultimi rumors, ribadendogli la sua fiducia e dicendogli chiaramente che lo aspetta in ritiro a Coverciano già sabato sera.

Insigne dovrà cercare di trascinare gli azzurri anche perché all’attacco si chiede molto di più rispetto alle ultime uscite degli azzurri. In più Mancini sugli esterni non sembra avere molto abbondanza, Chiesa è fuori per infortunio, Bernardeschi nella Juve gioca pochissimo, Zaniolo sta crescendo ma nel sistema azzurro ha giocato poco a causa degli infortuni. Insigne e Berardi potrebbero così essere i titolari con il giocatore del Sassuolo in grande forma, e il capitano del Napoli che invece deve ritrovare la brillantezza perduta per riprendersi tutto.